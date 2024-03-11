11 марта 2024

Названы районы, в которых продают самые дорогие вторичные квартиры в Челябинске. Инфографика

Самые дорогие вторичные квартиры продаются в трех районах Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дорогие квартиры продаются в Центральном, Калининском и Советском районах Челябинска Фото:

В Челябинске в начале 2024 года самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в Центральном, Калининском и Советском районах города. Стоимость жилья там в среднем варьируется от 98 до 112 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 111 тысяч 541 рубль. На втором месте Калининский район со средней стоимостью 99 тысяч 124 рубля, на третьем месте Советский район со средней ценой 98 тысяч 983 рубля», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, что из тройки лидирующих по стоимости квадратного метра районов в Челябинске больше всего квартир на вторичном рынке продается в Калининском районе. Здесь на продажу выставлено 333 квартиры. На втором месте Советский район, где жилье можно выбрать из 160 вторичных квартир. Самый большой дефицит выставленных на продажу вторичных квартир наблюдается в Центральном районе, где в продаже находится 150 квартир.

В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске по прежнему является Центральный район
В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске по прежнему является Центральный район

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В Челябинске в начале 2024 года самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в Центральном, Калининском и Советском районах города. Стоимость жилья там в среднем варьируется от 98 до 112 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 111 тысяч 541 рубль. На втором месте Калининский район со средней стоимостью 99 тысяч 124 рубля, на третьем месте Советский район со средней ценой 98 тысяч 983 рубля», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, что из тройки лидирующих по стоимости квадратного метра районов в Челябинске больше всего квартир на вторичном рынке продается в Калининском районе. Здесь на продажу выставлено 333 квартиры. На втором месте Советский район, где жилье можно выбрать из 160 вторичных квартир. Самый большой дефицит выставленных на продажу вторичных квартир наблюдается в Центральном районе, где в продаже находится 150 квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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