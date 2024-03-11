Названы районы, в которых продают самые дорогие вторичные квартиры в Челябинске. Инфографика

Самые дорогие вторичные квартиры продаются в трех районах Челябинска

12 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Самые дорогие квартиры продаются в Центральном, Калининском и Советском районах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в начале 2024 года самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в Центральном, Калининском и Советском районах города. Стоимость жилья там в среднем варьируется от 98 до 112 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 111 тысяч 541 рубль. На втором месте Калининский район со средней стоимостью 99 тысяч 124 рубля, на третьем месте Советский район со средней ценой 98 тысяч 983 рубля», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, что из тройки лидирующих по стоимости квадратного метра районов в Челябинске больше всего квартир на вторичном рынке продается в Калининском районе. Здесь на продажу выставлено 333 квартиры. На втором месте Советский район, где жилье можно выбрать из 160 вторичных квартир. Самый большой дефицит выставленных на продажу вторичных квартир наблюдается в Центральном районе, где в продаже находится 150 квартир. В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске по прежнему является Центральный район Скрин: АН «Этажи»

В Челябинске в начале 2024 года самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в Центральном, Калининском и Советском районах города. Стоимость жилья там в среднем варьируется от 98 до 112 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В начале 2024 года лидером по величине удельной цены квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 111 тысяч 541 рубль. На втором месте Калининский район со средней стоимостью 99 тысяч 124 рубля, на третьем месте Советский район со средней ценой 98 тысяч 983 рубля», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, что из тройки лидирующих по стоимости квадратного метра районов в Челябинске больше всего квартир на вторичном рынке продается в Калининском районе. Здесь на продажу выставлено 333 квартиры. На втором месте Советский район, где жилье можно выбрать из 160 вторичных квартир. Самый большой дефицит выставленных на продажу вторичных квартир наблюдается в Центральном районе, где в продаже находится 150 квартир.