Суд в Москве арестовал двух фигуранток дела о торговле людьми

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Женщин арестовали до 16 апреля 2024 года Фото:

Преображенский суд Москвы арестовал Зухру Мусалаеву и Анну Куликову по делу о торговле людьми. Дело фигуранток объединено с делом матери 15-ти детей Юлии Логиновой, ранее арестованную по этой же статье. Мусалаева и Куликова заключены под стражу до 16 апреля 2024 года, следует из решения суда.

«В отношении Мусалаевой З.М. и Куликовой А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда. Логинову ранее арестовывали по аналогичной статье.

Во время расследования уголовного дела московские силовики накрыли черный рынок по торговле детьми, передает RT. Преступники сотрудничали с фондами, занимающимися девушками, которые желают избавиться от ребенка. Логинова заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что детей она незаконно усыновила, использовав поддельные документы.

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Преображенский суд Москвы арестовал Зухру Мусалаеву и Анну Куликову по делу о торговле людьми. Дело фигуранток объединено с делом матери 15-ти детей Юлии Логиновой, ранее арестованную по этой же статье. Мусалаева и Куликова заключены под стражу до 16 апреля 2024 года, следует из решения суда. «В отношении Мусалаевой З.М. и Куликовой А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда. Логинову ранее арестовывали по аналогичной статье. Во время расследования уголовного дела московские силовики накрыли черный рынок по торговле детьми, передает RT. Преступники сотрудничали с фондами, занимающимися девушками, которые желают избавиться от ребенка. Логинова заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что детей она незаконно усыновила, использовав поддельные документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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