Суд в Москве арестовал двух фигуранток дела о торговле людьми

Преображенский суд Москвы арестовал Зухру Мусалаеву и Анну Куликову по делу о торговле людьми. Дело фигуранток объединено с делом матери 15-ти детей Юлии Логиновой, ранее арестованную по этой же статье. Мусалаева и Куликова заключены под стражу до 16 апреля 2024 года, следует из решения суда.
«В отношении Мусалаевой З.М. и Куликовой А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда. Логинову ранее арестовывали по аналогичной статье.
Во время расследования уголовного дела московские силовики накрыли черный рынок по торговле детьми, передает RT. Преступники сотрудничали с фондами, занимающимися девушками, которые желают избавиться от ребенка. Логинова заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что детей она незаконно усыновила, использовав поддельные документы.
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