В госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для бойцов отряда «Шторм Z». Фото

13 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

В скором времени бойцов переведут на новый этаж госпиталя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для солдат отряда «Шторм Z». Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Сначала посетили полк выздоравливающих. Количество военнослужащих там увеличилось. Отрегулировано и прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь поликлиника военного госпиталя выделила два дня в неделю для этого полка, прохождение ВВК ускорилось. Со следующей недели здесь будут размещаться и ребята из подразделений „Шторм Z“. Нашли для них целый этаж», — пишет Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе посещения госпиталя омбудсмен передала бойцам книги от учителей и работников культуры. «Они просто хотели помочь спецоперации. И передали нам по- настоящему лучшие книги», — отметила она. Фото: страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

В 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для солдат отряда «Шторм Z». Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Сначала посетили полк выздоравливающих. Количество военнослужащих там увеличилось. Отрегулировано и прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь поликлиника военного госпиталя выделила два дня в неделю для этого полка, прохождение ВВК ускорилось. Со следующей недели здесь будут размещаться и ребята из подразделений „Шторм Z“. Нашли для них целый этаж», — пишет Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе посещения госпиталя омбудсмен передала бойцам книги от учителей и работников культуры. «Они просто хотели помочь спецоперации. И передали нам по- настоящему лучшие книги», — отметила она.