12 марта 2024

В госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для бойцов отряда «Шторм Z». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, кровати, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь, палаты
В скором времени бойцов переведут на новый этаж госпиталя Фото:

В 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для солдат отряда «Шторм Z». Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Сначала посетили полк выздоравливающих. Количество военнослужащих там увеличилось. Отрегулировано и прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь поликлиника военного госпиталя выделила два дня в неделю для этого полка, прохождение ВВК ускорилось. Со следующей недели здесь будут размещаться и ребята из подразделений „Шторм Z“. Нашли для них целый этаж», — пишет Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе посещения госпиталя омбудсмен передала бойцам книги от учителей и работников культуры. «Они просто хотели помочь спецоперации. И передали нам по- настоящему лучшие книги», — отметила она.

Фото:

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В 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для солдат отряда «Шторм Z». Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Сначала посетили полк выздоравливающих. Количество военнослужащих там увеличилось. Отрегулировано и прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь поликлиника военного госпиталя выделила два дня в неделю для этого полка, прохождение ВВК ускорилось. Со следующей недели здесь будут размещаться и ребята из подразделений „Шторм Z“. Нашли для них целый этаж», — пишет Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе посещения госпиталя омбудсмен передала бойцам книги от учителей и работников культуры. «Они просто хотели помочь спецоперации. И передали нам по- настоящему лучшие книги», — отметила она.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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