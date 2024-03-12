В 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга выделят целый этаж для солдат отряда «Шторм Z». Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Сначала посетили полк выздоравливающих. Количество военнослужащих там увеличилось. Отрегулировано и прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь поликлиника военного госпиталя выделила два дня в неделю для этого полка, прохождение ВВК ускорилось. Со следующей недели здесь будут размещаться и ребята из подразделений „Шторм Z“. Нашли для них целый этаж», — пишет Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ходе посещения госпиталя омбудсмен передала бойцам книги от учителей и работников культуры. «Они просто хотели помочь спецоперации. И передали нам по- настоящему лучшие книги», — отметила она.
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