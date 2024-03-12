Общество Транспорт В городе ХМАО во время выборов президента РФ запустят бесплатные автобусы 13 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + Жители Югорска смогут бесплатно ездить на автобусе с 15 по 17 марта Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустят бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт будет ездить каждый час. «Для удобства югорчан автобус по маршруту „Зеленая зона — Школа №5 — Центр Югорского спорта — Школа № 6“ будет курсировать 15, 16 и 17 марта каждый час. Проезд бесплатный», — сообщили власти Югорска на официальном сайте. Автобусы начнут ездить в 8 утра от остановки «Березка 7 км» на Зеленой зоне. Отправляться от этого пункта общественный транспорт будет каждый час, от конечной остановки — в 40 минут каждого часа. Завершит движение общественный транспорт в 19.40. Ранее URA.RU писало, что жителям Нижневартовска (ХМАО) подарили бесплатный проезд в честь запуска новых автобусов. Акция длилась один день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустят бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт будет ездить каждый час. «Для удобства югорчан автобус по маршруту „Зеленая зона — Школа №5 — Центр Югорского спорта — Школа № 6“ будет курсировать 15, 16 и 17 марта каждый час. Проезд бесплатный», — сообщили власти Югорска на официальном сайте. Автобусы начнут ездить в 8 утра от остановки «Березка 7 км» на Зеленой зоне. Отправляться от этого пункта общественный транспорт будет каждый час, от конечной остановки — в 40 минут каждого часа. Завершит движение общественный транспорт в 19.40. Ранее URA.RU писало, что жителям Нижневартовска (ХМАО) подарили бесплатный проезд в честь запуска новых автобусов. Акция длилась один день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям