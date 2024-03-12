В городе ХМАО во время выборов президента РФ запустят бесплатные автобусы

Власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустят бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт будет ездить каждый час.
«Для удобства югорчан автобус по маршруту „Зеленая зона — Школа №5 — Центр Югорского спорта — Школа № 6“ будет курсировать 15, 16 и 17 марта каждый час. Проезд бесплатный», — сообщили власти Югорска на официальном сайте.
Автобусы начнут ездить в 8 утра от остановки «Березка 7 км» на Зеленой зоне. Отправляться от этого пункта общественный транспорт будет каждый час, от конечной остановки — в 40 минут каждого часа. Завершит движение общественный транспорт в 19.40.
Ранее URA.RU писало, что жителям Нижневартовска (ХМАО) подарили бесплатный проезд в честь запуска новых автобусов. Акция длилась один день.
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