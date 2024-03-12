12 марта 2024

В городе ХМАО во время выборов президента РФ запустят бесплатные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
Жители Югорска смогут бесплатно ездить на автобусе с 15 по 17 марта Фото:

Власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустят бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт будет ездить каждый час.

«Для удобства югорчан автобус по маршруту „Зеленая зона — Школа №5 — Центр Югорского спорта — Школа № 6“ будет курсировать 15, 16 и 17 марта каждый час. Проезд бесплатный», — сообщили власти Югорска на официальном сайте.

Автобусы начнут ездить в 8 утра от остановки «Березка 7 км» на Зеленой зоне. Отправляться от этого пункта общественный транспорт будет каждый час, от конечной остановки — в 40 минут каждого часа. Завершит движение общественный транспорт в 19.40.

Ранее URA.RU писало, что жителям Нижневартовска (ХМАО) подарили бесплатный проезд в честь запуска новых автобусов. Акция длилась один день.

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Власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустят бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт будет ездить каждый час. «Для удобства югорчан автобус по маршруту „Зеленая зона — Школа №5 — Центр Югорского спорта — Школа № 6“ будет курсировать 15, 16 и 17 марта каждый час. Проезд бесплатный», — сообщили власти Югорска на официальном сайте. Автобусы начнут ездить в 8 утра от остановки «Березка 7 км» на Зеленой зоне. Отправляться от этого пункта общественный транспорт будет каждый час, от конечной остановки — в 40 минут каждого часа. Завершит движение общественный транспорт в 19.40. Ранее URA.RU писало, что жителям Нижневартовска (ХМАО) подарили бесплатный проезд в честь запуска новых автобусов. Акция длилась один день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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