В Металлургическом районе Челябинска на крупном перекрестке отключат светофор

Движение будет затруднено на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого — Сталеваров
В Металлургическом районе Челябинска 14 марта на напряженном перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске 14 марта будет отключен светофор на перекрестке в Металлургическом районе. Движение будет затруднено на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого-Сталеваров», — сообщили в пресс-службе.
Водителей просят быть внимательными. Светофор не будет работать с 10:00 утра до окончания работ.
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