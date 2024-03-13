В Металлургическом районе Челябинска на крупном перекрестке отключат светофор

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тест, светофор
Движение будет затруднено на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого — Сталеваров Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 14 марта на напряженном перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске 14 марта будет отключен светофор на перекрестке в Металлургическом районе. Движение будет затруднено на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого-Сталеваров», — сообщили в пресс-службе.

Водителей просят быть внимательными. Светофор не будет работать с 10:00 утра до окончания работ.

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В Металлургическом районе Челябинска 14 марта на напряженном перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 14 марта будет отключен светофор на перекрестке в Металлургическом районе. Движение будет затруднено на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого-Сталеваров», — сообщили в пресс-службе. Водителей просят быть внимательными. Светофор не будет работать с 10:00 утра до окончания работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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