13 марта 2024

В пермском ЖК «Арсенал» неизвестный расстрелял окна квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ЖК Арсенал. Пермь, двор, дом, жк арсенал
Жители ЖК «Арсенал» переживают из-за неизвестного стрелка Фото:

В ЖК «Ареснал» неизвестный стрелял по окнам. Фотографию дыр от пуль владелец квартиры опубликовал в сообществе «Новости ЖК „Арсенал“ Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На Василия Татищева, 4 кто-то стрелял по окнам квартир в первом подъезде. Это было сделано жителями третьего подъезда,» — написал автор поста.

В комментариях пользователи соцсети посоветовали владельцу расстрелянной квартиры обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

В окне остались дыры
В окне остались дыры
Стекло придется менять
Стекло придется менять
На стекле появились трещины
На стекле появились трещины

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В ЖК «Ареснал» неизвестный стрелял по окнам. Фотографию дыр от пуль владелец квартиры опубликовал в сообществе «Новости ЖК „Арсенал“ Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На Василия Татищева, 4 кто-то стрелял по окнам квартир в первом подъезде. Это было сделано жителями третьего подъезда,» — написал автор поста. В комментариях пользователи соцсети посоветовали владельцу расстрелянной квартиры обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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