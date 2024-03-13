Жители ЖК «Арсенал» переживают из-за неизвестного стрелка
В ЖК «Ареснал» неизвестный стрелял по окнам. Фотографию дыр от пуль владелец квартиры опубликовал в сообществе «Новости ЖК „Арсенал“ Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«На Василия Татищева, 4 кто-то стрелял по окнам квартир в первом подъезде. Это было сделано жителями третьего подъезда,» — написал автор поста.
В комментариях пользователи соцсети посоветовали владельцу расстрелянной квартиры обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
В окне остались дыры
Стекло придется менять
На стекле появились трещины
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