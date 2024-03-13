Мэр из ХМАО объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ

Жители Нягани во время выборов смогут бесплатно ездить на автобусах
Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в общественном транспорте во время выборов президента Российской Федерации. Об этом глава города сообщил на аппаратном совещании с руководителями бюджетных учреждений.
«Передвижение по городу с 15 по 17 марта на общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение принял перевозчик», — подчеркнул Ямашев. Речь главы города транслировал Няганский Телеканал.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) во время выборов президента РФ будет курсировать бесплатный автобус. Он будет ездить каждый час с 8-00 до 19-40.
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