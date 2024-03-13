13 марта 2024

Мэр из ХМАО объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ

Жители Нягани смогут бесплатно ездить на автобусах с 15 по 17 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, общественный транспорт, пассажиры, трамвай, перевозка пассажиров
Жители Нягани во время выборов смогут бесплатно ездить на автобусах Фото:

Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в общественном транспорте во время выборов президента Российской Федерации. Об этом глава города сообщил на аппаратном совещании с руководителями бюджетных учреждений.

«Передвижение по городу с 15 по 17 марта на общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение принял перевозчик», — подчеркнул Ямашев. Речь главы города транслировал Няганский Телеканал.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) во время выборов президента РФ будет курсировать бесплатный автобус. Он будет ездить каждый час с 8-00 до 19-40.

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Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в общественном транспорте во время выборов президента Российской Федерации. Об этом глава города сообщил на аппаратном совещании с руководителями бюджетных учреждений. «Передвижение по городу с 15 по 17 марта на общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение принял перевозчик», — подчеркнул Ямашев. Речь главы города транслировал Няганский Телеканал. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) во время выборов президента РФ будет курсировать бесплатный автобус. Он будет ездить каждый час с 8-00 до 19-40.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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