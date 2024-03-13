Общество Транспорт Мэр из ХМАО объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ Жители Нягани смогут бесплатно ездить на автобусах с 15 по 17 марта 14 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + Жители Нягани во время выборов смогут бесплатно ездить на автобусах Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в общественном транспорте во время выборов президента Российской Федерации. Об этом глава города сообщил на аппаратном совещании с руководителями бюджетных учреждений. «Передвижение по городу с 15 по 17 марта на общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение принял перевозчик», — подчеркнул Ямашев. Речь главы города транслировал Няганский Телеканал. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) во время выборов президента РФ будет курсировать бесплатный автобус. Он будет ездить каждый час с 8-00 до 19-40. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в общественном транспорте во время выборов президента Российской Федерации. Об этом глава города сообщил на аппаратном совещании с руководителями бюджетных учреждений. «Передвижение по городу с 15 по 17 марта на общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение принял перевозчик», — подчеркнул Ямашев. Речь главы города транслировал Няганский Телеканал. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) во время выборов президента РФ будет курсировать бесплатный автобус. Он будет ездить каждый час с 8-00 до 19-40. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям