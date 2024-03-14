Около 40% жителей Челябинской области из числа зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании проголосовали 15 марта к 10 часам утра. Об этом заявил председатель облизбиркома Евгений Голицын.
«Все 2267 постоянных участков и пять временных участков в следственных изоляторах открыты для голосования. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Челябинской области зарегистрировалось 233716 избирателей. По состоянию на 10 часов проголосовало 40% от тех, кто зарегистрировался», — сообщил Голицын.
Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Одним из первых свой голос отдал губернатор Алексей Текслер. Также уже проголосовал ряд министров и руководителей крупных муниципалитетов региона.
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