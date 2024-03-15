Рыжий кот следит за президентскими выборами в ХМАО. Фото

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Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе Фото:

Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе, где проходят выборы президента РФ. Участок расположен в городском музее, в котором и поселился питомец.

«Мы уже к нему привыкли. Он уже как настоящий член УИК. Комфортно себя чувствует: сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено. Не представляем свою работу без него», — рассказала наблюдатель избирательного участка в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».

За президентскими выборами в ЯНАО также помогает наблюдать и черный кот по кличке Кузя. Питомца называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии. У него даже есть свое удостоверение члена УИК.

Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе
Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе

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Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе, где проходят выборы президента РФ. Участок расположен в городском музее, в котором и поселился питомец. «Мы уже к нему привыкли. Он уже как настоящий член УИК. Комфортно себя чувствует: сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено. Не представляем свою работу без него», — рассказала наблюдатель избирательного участка в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально». За президентскими выборами в ЯНАО также помогает наблюдать и черный кот по кличке Кузя. Питомца называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии. У него даже есть свое удостоверение члена УИК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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