Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе, где проходят выборы президента РФ. Участок расположен в городском музее, в котором и поселился питомец.
«Мы уже к нему привыкли. Он уже как настоящий член УИК. Комфортно себя чувствует: сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено. Не представляем свою работу без него», — рассказала наблюдатель избирательного участка в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».
За президентскими выборами в ЯНАО также помогает наблюдать и черный кот по кличке Кузя. Питомца называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии. У него даже есть свое удостоверение члена УИК.
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