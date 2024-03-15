Рыжий кот следит за президентскими выборами в ХМАО. Фото

15 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе Фото: Александр Елизаров © URA.RU Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе, где проходят выборы президента РФ. Участок расположен в городском музее, в котором и поселился питомец.



«Мы уже к нему привыкли. Он уже как настоящий член УИК. Комфортно себя чувствует: сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено. Не представляем свою работу без него», — рассказала наблюдатель избирательного участка в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».



За президентскими выборами в ЯНАО также помогает наблюдать и черный кот по кличке Кузя. Питомца называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии. У него даже есть свое удостоверение члена УИК. Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе Скриншот видео из telegram-канала «Югра официально» (https://t.me/ugra_official/24623) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыжий кот встречает избирателей на одном из УИК в Лангепасе, где проходят выборы президента РФ. Участок расположен в городском музее, в котором и поселился питомец. «Мы уже к нему привыкли. Он уже как настоящий член УИК. Комфортно себя чувствует: сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено. Не представляем свою работу без него», — рассказала наблюдатель избирательного участка в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально». За президентскими выборами в ЯНАО также помогает наблюдать и черный кот по кличке Кузя. Питомца называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии. У него даже есть свое удостоверение члена УИК.