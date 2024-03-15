Власти Ханты-Мансийска сделали бесплатный проезд для студентов на время выборов президента РФ

Студенты Ханты-Мансийска могут ездить на автобусах бесплатно все три дня выборов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
Для студентов Ханты-Мансийска все автобусные маршруты с 15 по 17 марта бесплатны Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Студенты Ханты-Мансийска могут ездить в общественном транспорте бесплатно в период проведения выборов президента России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Многие из студентов выступают в качестве волонтеров и помощниках на избирательных участках. Для их удобства проезд сделали бесплатным на 3 дня. Достаточно предъявить студенческий билет», — сообщили агентству в мэрии. Бесплатный проезд власти Ханты-Мансийска сделали для всех студентов, даже тех, кто не участвует в волонтерской работе.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустили бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт ездит каждый час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студенты Ханты-Мансийска могут ездить в общественном транспорте бесплатно в период проведения выборов президента России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Многие из студентов выступают в качестве волонтеров и помощниках на избирательных участках. Для их удобства проезд сделали бесплатным на 3 дня. Достаточно предъявить студенческий билет», — сообщили агентству в мэрии. Бесплатный проезд власти Ханты-Мансийска сделали для всех студентов, даже тех, кто не участвует в волонтерской работе. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустили бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт ездит каждый час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...