Власти Ханты-Мансийска сделали бесплатный проезд для студентов на время выборов президента РФ

Студенты Ханты-Мансийска могут ездить в общественном транспорте бесплатно в период проведения выборов президента России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Многие из студентов выступают в качестве волонтеров и помощниках на избирательных участках. Для их удобства проезд сделали бесплатным на 3 дня. Достаточно предъявить студенческий билет», — сообщили агентству в мэрии. Бесплатный проезд власти Ханты-Мансийска сделали для всех студентов, даже тех, кто не участвует в волонтерской работе.
Ранее URA.RU писало о том, что власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустили бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт ездит каждый час.
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