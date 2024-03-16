Путин высказал слова поддержки родным Ширвиндта

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил вклад Александра Ширвиндта в искусство Фото:

Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста Александр Ширвиндта, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их. Президент подчеркнул, что Александр Анатольевич был выдающимся актером и режиссером, ярким и необыкновенно талантливым человеком, которого все искренне любили.

«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что артиста поистине можно считать легендой отечественного театра и кино.

Путин отметил, что Александр Ширвиндт целиком посвятил себя служению искусству, работал с полной отдачей и всегда проявлял открытость и доброжелательность к своим коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам его щедрого и уникального таланта. Президент подчеркнул, что его имя и его творчество останутся навсегда в памяти людей, которые ценят и уважают его вклад в мировое искусство.

Александр Ширвиндт скончался в Москве 15 марта. Хотя он не считал себя юмористом и сатириком, многие запомнили его именно таким. Реплики героев Ширвиндта становились цитатами, а его мудрые высказывания заставляли задуматься. URA.RU собрало яркие цитаты и воспоминания коллег о его творчестве и жизни.

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Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста Александр Ширвиндта, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их. Президент подчеркнул, что Александр Анатольевич был выдающимся актером и режиссером, ярким и необыкновенно талантливым человеком, которого все искренне любили. «Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что артиста поистине можно считать легендой отечественного театра и кино. Путин отметил, что Александр Ширвиндт целиком посвятил себя служению искусству, работал с полной отдачей и всегда проявлял открытость и доброжелательность к своим коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам его щедрого и уникального таланта. Президент подчеркнул, что его имя и его творчество останутся навсегда в памяти людей, которые ценят и уважают его вклад в мировое искусство. Александр Ширвиндт скончался в Москве 15 марта. Хотя он не считал себя юмористом и сатириком, многие запомнили его именно таким. Реплики героев Ширвиндта становились цитатами, а его мудрые высказывания заставляли задуматься. URA.RU собрало яркие цитаты и воспоминания коллег о его творчестве и жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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