Путин высказал слова поддержки родным Ширвиндта

16 марта 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил вклад Александра Ширвиндта в искусство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста Александр Ширвиндта, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их. Президент подчеркнул, что Александр Анатольевич был выдающимся актером и режиссером, ярким и необыкновенно талантливым человеком, которого все искренне любили. «Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля . Он добавил, что артиста поистине можно считать легендой отечественного театра и кино. Путин отметил, что Александр Ширвиндт целиком посвятил себя служению искусству, работал с полной отдачей и всегда проявлял открытость и доброжелательность к своим коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам его щедрого и уникального таланта. Президент подчеркнул, что его имя и его творчество останутся навсегда в памяти людей, которые ценят и уважают его вклад в мировое искусство. Александр Ширвиндт скончался в Москве 15 марта. Хотя он не считал себя юмористом и сатириком, многие запомнили его именно таким. Реплики героев Ширвиндта становились цитатами, а его мудрые высказывания заставляли задуматься. URA.RU собрало яркие цитаты и воспоминания коллег о его творчестве и жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста Александр Ширвиндта, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их. Президент подчеркнул, что Александр Анатольевич был выдающимся актером и режиссером, ярким и необыкновенно талантливым человеком, которого все искренне любили. «Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что артиста поистине можно считать легендой отечественного театра и кино. Путин отметил, что Александр Ширвиндт целиком посвятил себя служению искусству, работал с полной отдачей и всегда проявлял открытость и доброжелательность к своим коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам его щедрого и уникального таланта. Президент подчеркнул, что его имя и его творчество останутся навсегда в памяти людей, которые ценят и уважают его вклад в мировое искусство. Александр Ширвиндт скончался в Москве 15 марта. Хотя он не считал себя юмористом и сатириком, многие запомнили его именно таким. Реплики героев Ширвиндта становились цитатами, а его мудрые высказывания заставляли задуматься. URA.RU собрало яркие цитаты и воспоминания коллег о его творчестве и жизни.