15 марта 2024

Бард из Челябинска Олег Митяев назвал Александра Ширвиндта другом и учителем

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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, митяев олег
Олег Митяев скорбит из-за смерти Александра Ширвиндта Фото:

Уроженец Челябинска, знаменитый бард Олег Митяев назвал большим горем смерть народного артиста РФ Александра Ширвинда, отметив, что актер был его другом и учителем. Об этом Митяев написал в своем Telegram-канале.

«Скорбная весть пришла сегодня. Умер Александр Ширвиндт. Друг. Учитель. Это большое горе. Светлая память Великому человеку», — пишет Митяев.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался 15 марта, на 90-м году жизни. О его смерти сообщил режиссер Сергей Газаров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Ширвиндта. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Олег Митяев с другом Александром Ширвиндтом
Олег Митяев с другом Александром Ширвиндтом
Олег Митяев со своим другом Александром Ширвиндтом
Олег Митяев со своим другом Александром Ширвиндтом

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Уроженец Челябинска, знаменитый бард Олег Митяев назвал большим горем смерть народного артиста РФ Александра Ширвинда, отметив, что актер был его другом и учителем. Об этом Митяев написал в своем Telegram-канале. «Скорбная весть пришла сегодня. Умер Александр Ширвиндт. Друг. Учитель. Это большое горе. Светлая память Великому человеку», — пишет Митяев. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался 15 марта, на 90-м году жизни. О его смерти сообщил режиссер Сергей Газаров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Ширвиндта. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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