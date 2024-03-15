Развлечения Знаменитости Бард из Челябинска Олег Митяев назвал Александра Ширвиндта другом и учителем 16 марта 2024 в 01:36 Размер текста - 17 + Олег Митяев скорбит из-за смерти Александра Ширвиндта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженец Челябинска, знаменитый бард Олег Митяев назвал большим горем смерть народного артиста РФ Александра Ширвинда, отметив, что актер был его другом и учителем. Об этом Митяев написал в своем Telegram-канале. «Скорбная весть пришла сегодня. Умер Александр Ширвиндт. Друг. Учитель. Это большое горе. Светлая память Великому человеку», — пишет Митяев. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался 15 марта, на 90-м году жизни. О его смерти сообщил режиссер Сергей Газаров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Ширвиндта. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Олег Митяев с другом Александром Ширвиндтом Олег Митяев?+«Ирония судьбы» . telegram Олег Митяев со своим другом Александром Ширвиндтом Олег Митяев?+«Ирония судьбы» . telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уроженец Челябинска, знаменитый бард Олег Митяев назвал большим горем смерть народного артиста РФ Александра Ширвинда, отметив, что актер был его другом и учителем. Об этом Митяев написал в своем Telegram-канале. «Скорбная весть пришла сегодня. Умер Александр Ширвиндт. Друг. Учитель. Это большое горе. Светлая память Великому человеку», — пишет Митяев. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался 15 марта, на 90-м году жизни. О его смерти сообщил режиссер Сергей Газаров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Ширвиндта. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям