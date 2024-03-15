Бард из Челябинска Олег Митяев назвал Александра Ширвиндта другом и учителем

Уроженец Челябинска, знаменитый бард Олег Митяев назвал большим горем смерть народного артиста РФ Александра Ширвинда, отметив, что актер был его другом и учителем. Об этом Митяев написал в своем Telegram-канале.
«Скорбная весть пришла сегодня. Умер Александр Ширвиндт. Друг. Учитель. Это большое горе. Светлая память Великому человеку», — пишет Митяев.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался 15 марта, на 90-м году жизни. О его смерти сообщил режиссер Сергей Газаров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Ширвиндта. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.
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