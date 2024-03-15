Стало известно, где похоронят Ширвиндта

Ширвиндт умер 15 марта
Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.
«Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище», — сказал Газаров ТАСС. Также известно, что церемония прощания с актером пройдет в театре Сатиры, президентом которого он был.
Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Известно, что свои последние дни жизни он провел в больнице.
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