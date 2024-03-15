15 марта 2024

Стало известно, где похоронят Ширвиндта

ТАСС: Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, ширвиндт александр
Ширвиндт умер 15 марта Фото:

Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

«Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище», — сказал Газаров ТАСС. Также известно, что церемония прощания с актером пройдет в театре Сатиры, президентом которого он был.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Известно, что свои последние дни жизни он провел в больнице.

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Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. «Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище», — сказал Газаров ТАСС. Также известно, что церемония прощания с актером пройдет в театре Сатиры, президентом которого он был. Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Известно, что свои последние дни жизни он провел в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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