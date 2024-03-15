Стало известно, где похоронят Ширвиндта

ТАСС: Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

16 марта 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Ширвиндт умер 15 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. «Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище», — сказал Газаров ТАСС. Также известно, что церемония прощания с актером пройдет в театре Сатиры, президентом которого он был. Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Известно, что свои последние дни жизни он провел в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. «Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище», — сказал Газаров ТАСС. Также известно, что церемония прощания с актером пройдет в театре Сатиры, президентом которого он был. Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Известно, что свои последние дни жизни он провел в больнице.