Большинство правящей коалиции Германии поддержало в Европарламенте передачу Taurus Киеву. Об этом журналистам журнала Bild сообщил глава группы ХДС/ХСС Даниэль Каспари.
«Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, „Зеленых“ и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — заявил Каспари. За резолюцию по отправке ракет проголосовал 451 депутат, 46 выступили против, 49 воздержались, пишет Bild.
Ранее западные журналисты заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Позднее выяснилось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца поставить на Украину Taurus. Источники в оборонных кругах объяснили, ЧТО нежелание Германии отправлять ракеты ВСУ связано с «особыми рисками».
Большинство правящей коалиции Германии поддержало в Европарламенте передачу Taurus Киеву. Об этом журналистам журнала Bild сообщил глава группы ХДС/ХСС Даниэль Каспари. «Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, „Зеленых“ и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — заявил Каспари. За резолюцию по отправке ракет проголосовал 451 депутат, 46 выступили против, 49 воздержались, пишет Bild. Ранее западные журналисты заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Позднее выяснилось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца поставить на Украину Taurus. Источники в оборонных кругах объяснили, ЧТО нежелание Германии отправлять ракеты ВСУ связано с «особыми рисками».