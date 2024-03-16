Германия приготовилась отправить ракеты Taurus Украине

Bild: Европейский парламент поддержал передачу ракет Taurus Украине
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Флаги Украины.stock, флаг украины, германия
Большая часть правящей коалиции Германии в ЕП поддержала передачу Taurus Украине Фото:
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Большинство правящей коалиции Германии поддержало в Европарламенте передачу Taurus Киеву. Об этом журналистам журнала Bild сообщил глава группы ХДС/ХСС Даниэль Каспари.

«Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, „Зеленых“ и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — заявил Каспари. За резолюцию по отправке ракет проголосовал 451 депутат, 46 выступили против, 49 воздержались, пишет Bild.

Ранее западные журналисты заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Позднее выяснилось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца поставить на Украину Taurus. Источники в оборонных кругах объяснили, ЧТО нежелание Германии отправлять ракеты ВСУ связано с «особыми рисками».

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Большинство правящей коалиции Германии поддержало в Европарламенте передачу Taurus Киеву. Об этом журналистам журнала Bild сообщил глава группы ХДС/ХСС Даниэль Каспари. «Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, „Зеленых“ и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — заявил Каспари. За резолюцию по отправке ракет проголосовал 451 депутат, 46 выступили против, 49 воздержались, пишет Bild. Ранее западные журналисты заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Позднее выяснилось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца поставить на Украину Taurus. Источники в оборонных кругах объяснили, ЧТО нежелание Германии отправлять ракеты ВСУ связано с «особыми рисками».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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