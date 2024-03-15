Названа причина отказа ФРГ от поставок ракет Taurus Украине

T-Online: поставки Taurus Украине противоречат интересам безопасности ФРГ

16 марта 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Германия не хочет передавать ВСУ ракеты Taurus в целях своей безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин отказывается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, так как это противоречит национальным интересам безопасности Германии. Об этом сообщают источники в оборонных кругах. «Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер указал на особые риски, связанные с поставками ракет Taurus. «Использование Taurus является более сложным процессом, чем многие себе представляли», — отмечают источники, ссылаясь на слова Бройера, передает портал T-Online. Генеральный инспектор подчеркнул, что для эффективной работы с крылатыми ракетами необходимы сложные и объемные данные, обработка которых требует специализированных технических систем. Передача этих систем Украине приведет к тому, что Германия лишится возможности использовать потенциал ракет, что станет угрозой для национальной безопасности страны, пишет портал. Шольц не раз заявлял, что Германия не намерена отправлять Украине ракеты Taurus, так как у него есть опасения, что ВСУ начнут бить по Кремлю, напоминает MK.RU. Несмотря на это министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца отправить Киеву крылатые ракеты через Британию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Берлин отказывается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, так как это противоречит национальным интересам безопасности Германии. Об этом сообщают источники в оборонных кругах. «Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер указал на особые риски, связанные с поставками ракет Taurus. «Использование Taurus является более сложным процессом, чем многие себе представляли», — отмечают источники, ссылаясь на слова Бройера, передает портал T-Online. Генеральный инспектор подчеркнул, что для эффективной работы с крылатыми ракетами необходимы сложные и объемные данные, обработка которых требует специализированных технических систем. Передача этих систем Украине приведет к тому, что Германия лишится возможности использовать потенциал ракет, что станет угрозой для национальной безопасности страны, пишет портал. Шольц не раз заявлял, что Германия не намерена отправлять Украине ракеты Taurus, так как у него есть опасения, что ВСУ начнут бить по Кремлю, напоминает MK.RU. Несмотря на это министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца отправить Киеву крылатые ракеты через Британию.