Берлин отказывается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, так как это противоречит национальным интересам безопасности Германии. Об этом сообщают источники в оборонных кругах.
«Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер указал на особые риски, связанные с поставками ракет Taurus. «Использование Taurus является более сложным процессом, чем многие себе представляли», — отмечают источники, ссылаясь на слова Бройера, передает портал T-Online.
Генеральный инспектор подчеркнул, что для эффективной работы с крылатыми ракетами необходимы сложные и объемные данные, обработка которых требует специализированных технических систем. Передача этих систем Украине приведет к тому, что Германия лишится возможности использовать потенциал ракет, что станет угрозой для национальной безопасности страны, пишет портал.
Шольц не раз заявлял, что Германия не намерена отправлять Украине ракеты Taurus, так как у него есть опасения, что ВСУ начнут бить по Кремлю, напоминает MK.RU. Несмотря на это министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца отправить Киеву крылатые ракеты через Британию.
Берлин отказывается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, так как это противоречит национальным интересам безопасности Германии. Об этом сообщают источники в оборонных кругах. «Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер указал на особые риски, связанные с поставками ракет Taurus. «Использование Taurus является более сложным процессом, чем многие себе представляли», — отмечают источники, ссылаясь на слова Бройера, передает портал T-Online. Генеральный инспектор подчеркнул, что для эффективной работы с крылатыми ракетами необходимы сложные и объемные данные, обработка которых требует специализированных технических систем. Передача этих систем Украине приведет к тому, что Германия лишится возможности использовать потенциал ракет, что станет угрозой для национальной безопасности страны, пишет портал. Шольц не раз заявлял, что Германия не намерена отправлять Украине ракеты Taurus, так как у него есть опасения, что ВСУ начнут бить по Кремлю, напоминает MK.RU. Несмотря на это министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца отправить Киеву крылатые ракеты через Британию.