В Екатеринбурге юбилейный сезон «Стенограффии» продлится до Нового года

Юбилейный (15-й по счету) фестиваль уличного искусства «Стенограффия» будет идти на два месяца дольше, чем в 2023 году. Он стартует 1 мая и завершится лишь 31 декабря, говорится в постановлении, которое подписал мэр города Алексей Орлов.
«Проект является хорошим примером взаимодействия творческого сообщества и властей, направленного на развитие креативной индустрии мегаполиса. Благодаря этому „Стенограффия“ стала одной из самых ярких визитных карточек Екатеринбурга», — сказано в сообщении на сайте мэрии.
Как объяснили URA.RU организаторы, даты активной фазы мероприятия команда объявит позже. «Такой большой разброс обусловлен тем, что фестиваль юбилейный, к нему идет большая подготовка и поэтому дата — 1 мая», — уточнили в пресс-службе.
В прошлом году фестиваль проходил с мая по конец сентября. Тогда в Екатеринбург съехались художники со всей страны, а также из Испании и Германии. Всего артисты создали около 50 работ, среди них — восьмиэтажный 3D-мурал, посвященный покровительнице города — Екатерине Александрийской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.