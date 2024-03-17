17 марта 2024

В Екатеринбурге юбилейный сезон «Стенограффии» продлится до Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по объектам Стенограффии. Екатеринбург, стенограффия, stenograffia
Активно художники занимаются арт-объектами обычно летом Фото:

Юбилейный (15-й по счету) фестиваль уличного искусства «Стенограффия» будет идти на два месяца дольше, чем в 2023 году. Он стартует 1 мая и завершится лишь 31 декабря, говорится в постановлении, которое подписал мэр города Алексей Орлов.

«Проект является хорошим примером взаимодействия творческого сообщества и властей, направленного на развитие креативной индустрии мегаполиса. Благодаря этому „Стенограффия“ стала одной из самых ярких визитных карточек Екатеринбурга», — сказано в сообщении на сайте мэрии.

Как объяснили URA.RU организаторы, даты активной фазы мероприятия команда объявит позже. «Такой большой разброс обусловлен тем, что фестиваль юбилейный, к нему идет большая подготовка и поэтому дата — 1 мая», — уточнили в пресс-службе.

В прошлом году фестиваль проходил с мая по конец сентября. Тогда в Екатеринбург съехались художники со всей страны, а также из Испании и Германии. Всего артисты создали около 50 работ, среди них — восьмиэтажный 3D-мурал, посвященный покровительнице города — Екатерине Александрийской.

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Юбилейный (15-й по счету) фестиваль уличного искусства «Стенограффия» будет идти на два месяца дольше, чем в 2023 году. Он стартует 1 мая и завершится лишь 31 декабря, говорится в постановлении, которое подписал мэр города Алексей Орлов. «Проект является хорошим примером взаимодействия творческого сообщества и властей, направленного на развитие креативной индустрии мегаполиса. Благодаря этому „Стенограффия“ стала одной из самых ярких визитных карточек Екатеринбурга», — сказано в сообщении на сайте мэрии. Как объяснили URA.RU организаторы, даты активной фазы мероприятия команда объявит позже. «Такой большой разброс обусловлен тем, что фестиваль юбилейный, к нему идет большая подготовка и поэтому дата — 1 мая», — уточнили в пресс-службе. В прошлом году фестиваль проходил с мая по конец сентября. Тогда в Екатеринбург съехались художники со всей страны, а также из Испании и Германии. Всего артисты создали около 50 работ, среди них — восьмиэтажный 3D-мурал, посвященный покровительнице города — Екатерине Александрийской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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