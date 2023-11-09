В Екатеринбурге создали восьмиэтажный мурал, который меняет облик по ночам. Фото

В Екатеринбурге создали мурал в честь покровительницы города

10 ноября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Проектор будет работать каждый вечер Фото предоставлено командой STENOGRAFFIA/ Дмитрий Чабанов В Екатеринбурге художники команды SPEKTR вместе с продюсерской командой STENKA закончили восьмиэтажный 3D-мурал, посвященный покровительнице города — Екатерине Александрийской. При этом днем и ночью работа выглядит по-разному, рассказали URA.RU в пресс-службе уличного фестиваля STENOGRAFFIA. «Свой рисунок художники сделали монохромным: в нем используются только естественные цвета белого и серого, чтобы передать ощущение, что зритель смотрит на реальную скульптуру. Статую дополняет корона, пальмовая ветвь и свиток. Ночью арт-объект выглядит иначе. С наступлением темноты начинается экспериментальная часть проекта: на мурал проецируются буквы и нимб», — пояснили представители STENOGRAFFIA. Проектор будет работать каждый вечер. Высотой арт-объект вышел в восемь этажей, такое же количество дней его создавали с помощью фасадной и аэрозольной краски. Изображение можно найти на улице Куйбышева, 48А/71А (Института естественных наук и математики УрФУ — прим URA.RU). Как признается художник SPEKTR Андрей Колоколов, с помощью этой работы команда хотела выразить свое уважение городу. «Екатеринбург большой и разный, поэтому создавать дополнительные возможности для его самопрезентации — ценно. Вот мы и решили взять образ этой святой. Символически он близок Екатеринбургу, пусть даже в наши дни он интерпретируется по-разному», — уточнил Колоколов. Ранее стало известно, что на стене Института естественных наук и математики Уральского федерального университета появится 3D-иллюзия покровительницы Екатеринбурга — Екатерины Александрийской. Новая работа стала своего рода подарком к 300-летию города, она была создана в рамках фестиваля STENOGRAFFIA и была завершающим проектом 14 сезона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге художники команды SPEKTR вместе с продюсерской командой STENKA закончили восьмиэтажный 3D-мурал, посвященный покровительнице города — Екатерине Александрийской. При этом днем и ночью работа выглядит по-разному, рассказали URA.RU в пресс-службе уличного фестиваля STENOGRAFFIA. «Свой рисунок художники сделали монохромным: в нем используются только естественные цвета белого и серого, чтобы передать ощущение, что зритель смотрит на реальную скульптуру. Статую дополняет корона, пальмовая ветвь и свиток. Ночью арт-объект выглядит иначе. С наступлением темноты начинается экспериментальная часть проекта: на мурал проецируются буквы и нимб», — пояснили представители STENOGRAFFIA. Проектор будет работать каждый вечер. Высотой арт-объект вышел в восемь этажей, такое же количество дней его создавали с помощью фасадной и аэрозольной краски. Изображение можно найти на улице Куйбышева, 48А/71А (Института естественных наук и математики УрФУ — прим URA.RU). Как признается художник SPEKTR Андрей Колоколов, с помощью этой работы команда хотела выразить свое уважение городу. «Екатеринбург большой и разный, поэтому создавать дополнительные возможности для его самопрезентации — ценно. Вот мы и решили взять образ этой святой. Символически он близок Екатеринбургу, пусть даже в наши дни он интерпретируется по-разному», — уточнил Колоколов. Ранее стало известно, что на стене Института естественных наук и математики Уральского федерального университета появится 3D-иллюзия покровительницы Екатеринбурга — Екатерины Александрийской. Новая работа стала своего рода подарком к 300-летию города, она была создана в рамках фестиваля STENOGRAFFIA и была завершающим проектом 14 сезона.