«Ведомости»: части студентов разрешат проходить практику в зоне СВО

19 марта 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Работу в зоне СВО студентам-медикам засчитают за практику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне спецоперации. Такую возможность сейчас прорабатывают в Министерстве здравоохранения РФ, сообщил представитель пресс-службы ведомства. «Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — рассказал представитель пресс-службы Минздрава. Об этом пишут «Ведомости». Минобрнауки также участвует в проработке вопроса. «[Предстоит определить] конкретные изменения в нормативно-правовых актах», — сказали там. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко 18 марта озвучила запрос российских и иностранных студентов медвузов о прохождении летней практики в зоне СВО и прифронтовых госпиталях. Студенты отправляются туда, но как практику им это не засчитывают. Президент России Владимир Путин пообещал решить бюрократические вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне спецоперации. Такую возможность сейчас прорабатывают в Министерстве здравоохранения РФ, сообщил представитель пресс-службы ведомства. «Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — рассказал представитель пресс-службы Минздрава. Об этом пишут «Ведомости». Минобрнауки также участвует в проработке вопроса. «[Предстоит определить] конкретные изменения в нормативно-правовых актах», — сказали там. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко 18 марта озвучила запрос российских и иностранных студентов медвузов о прохождении летней практики в зоне СВО и прифронтовых госпиталях. Студенты отправляются туда, но как практику им это не засчитывают. Президент России Владимир Путин пообещал решить бюрократические вопросы.