18 марта 2024

«Ведомости»: части студентов разрешат проходить практику в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, семинар, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия, практические занятия, подготовка студентов медиков, студенты медики, студент медик
Работу в зоне СВО студентам-медикам засчитают за практику Фото:

Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне спецоперации. Такую возможность сейчас прорабатывают в Министерстве здравоохранения РФ, сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — рассказал представитель пресс-службы Минздрава. Об этом пишут «Ведомости».

Минобрнауки также участвует в проработке вопроса. «[Предстоит определить] конкретные изменения в нормативно-правовых актах», — сказали там.

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко 18 марта озвучила запрос российских и иностранных студентов медвузов о прохождении летней практики в зоне СВО и прифронтовых госпиталях. Студенты отправляются туда, но как практику им это не засчитывают. Президент России Владимир Путин пообещал решить бюрократические вопросы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне спецоперации. Такую возможность сейчас прорабатывают в Министерстве здравоохранения РФ, сообщил представитель пресс-службы ведомства. «Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — рассказал представитель пресс-службы Минздрава. Об этом пишут «Ведомости». Минобрнауки также участвует в проработке вопроса. «[Предстоит определить] конкретные изменения в нормативно-правовых актах», — сказали там. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко 18 марта озвучила запрос российских и иностранных студентов медвузов о прохождении летней практики в зоне СВО и прифронтовых госпиталях. Студенты отправляются туда, но как практику им это не засчитывают. Президент России Владимир Путин пообещал решить бюрократические вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...