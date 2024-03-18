«Ведомости»: части студентов разрешат проходить практику в зоне СВО

Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне спецоперации. Такую возможность сейчас прорабатывают в Министерстве здравоохранения РФ, сообщил представитель пресс-службы ведомства.
«Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — рассказал представитель пресс-службы Минздрава. Об этом пишут «Ведомости».
Минобрнауки также участвует в проработке вопроса. «[Предстоит определить] конкретные изменения в нормативно-правовых актах», — сказали там.
Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко 18 марта озвучила запрос российских и иностранных студентов медвузов о прохождении летней практики в зоне СВО и прифронтовых госпиталях. Студенты отправляются туда, но как практику им это не засчитывают. Президент России Владимир Путин пообещал решить бюрократические вопросы.
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