В Челябинской области проверят крыши после обрушения центра для бомжей

В Челябинской области проверят состояние крыш соцучреждений после обрушения кровли центра оказания помощи лицам без определенного места жительства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца.
«С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения», — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.
Ранее стало известно, что в Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. Всего в здании находились 20 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.
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