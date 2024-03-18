18 марта 2024

В Челябинской области проверят крыши после обрушения центра для бомжей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, снег на крыше, лед на крыше
Крыша обвалилась из-за снеговой нагрузки Фото:

В Челябинской области проверят состояние крыш соцучреждений после обрушения кровли центра оказания помощи лицам без определенного места жительства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца.

«С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения», — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Ранее стало известно, что в Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. Всего в здании находились 20 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области проверят состояние крыш соцучреждений после обрушения кровли центра оказания помощи лицам без определенного места жительства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца. «С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения», — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. Ранее стало известно, что в Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. Всего в здании находились 20 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...