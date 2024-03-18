В Челябинской области проверят крыши после обрушения центра для бомжей

19 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Крыша обвалилась из-за снеговой нагрузки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области проверят состояние крыш соцучреждений после обрушения кровли центра оказания помощи лицам без определенного места жительства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца. «С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения», — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. Ранее стало известно, что в Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. Всего в здании находились 20 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области проверят состояние крыш соцучреждений после обрушения кровли центра оказания помощи лицам без определенного места жительства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца. «С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения», — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. Ранее стало известно, что в Центре реабилитации для бездомных Челябинска 15 марта из-за обрушения крыши пострадали четыре посетителя. Всего в здании находились 20 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.