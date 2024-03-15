После обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело

15 марта 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После обрушения крыши в Центре реабилитации для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ („Халатность“). В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших случившемуся, в том числе дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. Все постояльцы Центра переведены в другой филиал учреждения. Прокурором района проверены условия их размещения. Крыша здания обрушилась 15 марта. Причиной обрушения стала снеговая нагрузка. В результате пострадало четыре человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обрушения крыши в Центре реабилитации для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ („Халатность“). В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших случившемуся, в том числе дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. Все постояльцы Центра переведены в другой филиал учреждения. Прокурором района проверены условия их размещения. Крыша здания обрушилась 15 марта. Причиной обрушения стала снеговая нагрузка. В результате пострадало четыре человека.