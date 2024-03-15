После обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение крыши в центре для бездумных, Челябинск
СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту халатности Фото:

После обрушения крыши в Центре реабилитации для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ („Халатность“). В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших случившемуся, в том числе дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. Все постояльцы Центра переведены в другой филиал учреждения. Прокурором района проверены условия их размещения.

Крыша здания обрушилась 15 марта. Причиной обрушения стала снеговая нагрузка. В результате пострадало четыре человека.

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После обрушения крыши в Центре реабилитации для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ („Халатность“). В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших случившемуся, в том числе дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. Все постояльцы Центра переведены в другой филиал учреждения. Прокурором района проверены условия их размещения. Крыша здания обрушилась 15 марта. Причиной обрушения стала снеговая нагрузка. В результате пострадало четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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