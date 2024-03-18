Общество Полиция обнаружила в доме пермяка схрон с оружием и боеприпасами. Видео 19 марта 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + За незаконное хранение оружия краснокамцу грозит срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Краснокамск Пермского края незаконно хранил в своем доме оружие и боеприпасы. Предметы, внешне похожие на пистолеты, а также более сотни патронов обнаружили сотрудники полиции при обыске квартиры горожанина. Стражам порядка мужчина пояснил, что нашел оружие на помойке, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу при помощи служебной собаки осмотрели частный дом, где проживает 61-летний местный житель. Обнаружены и изъяты предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы. Мужчина пояснил, что нашел патроны, оружие и части оружия на помойке в разное время и хранил их дома», — говорится на сайте полицейского главка. Сейчас найденные предметы направлены на экспертные исследования, возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Краснокамцу грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель города Краснокамск Пермского края незаконно хранил в своем доме оружие и боеприпасы. Предметы, внешне похожие на пистолеты, а также более сотни патронов обнаружили сотрудники полиции при обыске квартиры горожанина. Стражам порядка мужчина пояснил, что нашел оружие на помойке, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу при помощи служебной собаки осмотрели частный дом, где проживает 61-летний местный житель. Обнаружены и изъяты предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы. Мужчина пояснил, что нашел патроны, оружие и части оружия на помойке в разное время и хранил их дома», — говорится на сайте полицейского главка. Сейчас найденные предметы направлены на экспертные исследования, возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Краснокамцу грозит до пяти лет лишения свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям