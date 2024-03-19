Путин: народ РФ ждет от ФСБ наступательных действий

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
По словам Путина, россияне ждут от ФСБ наступательных действий Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других спецслужб наступательных действий. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ.

«Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других спецслужб наступательных действий. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ. «Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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