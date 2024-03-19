Путин: народ РФ ждет от ФСБ наступательных действий

19 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

По словам Путина, россияне ждут от ФСБ наступательных действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других спецслужб наступательных действий. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ. «Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других спецслужб наступательных действий. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ. «Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».