Путин: народ РФ ждет от ФСБ наступательных действий

По словам Путина, россияне ждут от ФСБ наступательных действий
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других спецслужб наступательных действий. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ.
«Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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