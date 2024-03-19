В челябинском ТРК поведение покупателей изучит искусственный интеллект

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Открытие магазинов компании LPP после долгого простоя в тц Гринвич. Екатеринбург, магазин одежды
Нейросеть позволит найти свой подход к каждому покупателю Фото:

В торговом комплексе «Кольцо» (ТРК) Челябинска покупательское поведение изучит искусственный интеллект. Как URA.RU сообщили в пресс-службе комплекса, эксперимент продлится месяц.

«Подключаем „умную“ систему на основе искусственного интеллекта, которая проанализирует покупательскую активность. Пилотный проект начнем в „Кольце“. Если зарекомендует себя, продолжим в ТРК „Космос“», — рассказали URA.RU в торговом комплексе.

На основе анализа зоны ТРК будут разбиты на три сегмента: красный, желтый и зеленый. Это позволит оценить эффективность использования площадей комплекса, расположения наиболее привлекательных зон, магазинов и мест для проведения праздников и мероприятий.

«Эксперимент стартовал на этой неделе. Если он окажется успешным, то система станет полезным дополнением к счетчикам, стоящим на входе», — уточнили в ТРК.

В настоящий момент руководством комплексом получает данные лишь о количестве посетителей. По результатам замеров видно, что посетителей в «Кольце», ориентированном на эконом-сегмент покупателей, по итогам года стало несколько меньше, в «Космосе» — прибавилось. В будущем настроенная система может стать основой для формирования арендных ставок в зависимости от трафика в локациях торгового комплекса.

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В торговом комплексе «Кольцо» (ТРК) Челябинска покупательское поведение изучит искусственный интеллект. Как URA.RU сообщили в пресс-службе комплекса, эксперимент продлится месяц. «Подключаем „умную“ систему на основе искусственного интеллекта, которая проанализирует покупательскую активность. Пилотный проект начнем в „Кольце“. Если зарекомендует себя, продолжим в ТРК „Космос“», — рассказали URA.RU в торговом комплексе. На основе анализа зоны ТРК будут разбиты на три сегмента: красный, желтый и зеленый. Это позволит оценить эффективность использования площадей комплекса, расположения наиболее привлекательных зон, магазинов и мест для проведения праздников и мероприятий. «Эксперимент стартовал на этой неделе. Если он окажется успешным, то система станет полезным дополнением к счетчикам, стоящим на входе», — уточнили в ТРК. В настоящий момент руководством комплексом получает данные лишь о количестве посетителей. По результатам замеров видно, что посетителей в «Кольце», ориентированном на эконом-сегмент покупателей, по итогам года стало несколько меньше, в «Космосе» — прибавилось. В будущем настроенная система может стать основой для формирования арендных ставок в зависимости от трафика в локациях торгового комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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