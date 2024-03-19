Магнитогорцы потребовали сделать в детском клубе теплый туалет. Видео

20 марта 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Дети ходят в уличный туалет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители поселка Спасский под Магнитогорском Челябинской области потребовали обустроить в детском клубе теплый туалет и оборудовать помещение для занятий. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Туалета в помещении нет, крыша течет, пол ободран, нет никакого оборудования для занятий. Нужно провести ремонт и поставить хотя бы тренажеры», — сообщила в ОНФ челябинка, которая приехала в сельский клуб для проведения занятий. Челябинка рассказала, что малышам, которые приходят заниматься в клуб, приходится бегать в туалет на улицу, в том числе зимой. Также в поселке нет детской площадки, возле школы стоит единственная качель. «Народный фронт уже направил обращение к главе Верхнеуральского района, к которому относится поселок. Будем добиваться ремонта и надлежащих условий для детей», — заявил URA.RU Рыжий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Спасский под Магнитогорском Челябинской области потребовали обустроить в детском клубе теплый туалет и оборудовать помещение для занятий. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Туалета в помещении нет, крыша течет, пол ободран, нет никакого оборудования для занятий. Нужно провести ремонт и поставить хотя бы тренажеры», — сообщила в ОНФ челябинка, которая приехала в сельский клуб для проведения занятий. Челябинка рассказала, что малышам, которые приходят заниматься в клуб, приходится бегать в туалет на улицу, в том числе зимой. Также в поселке нет детской площадки, возле школы стоит единственная качель. «Народный фронт уже направил обращение к главе Верхнеуральского района, к которому относится поселок. Будем добиваться ремонта и надлежащих условий для детей», — заявил URA.RU Рыжий.