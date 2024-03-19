19 марта 2024

Магнитогорцы потребовали сделать в детском клубе теплый туалет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, туалет, душевая, санузел, ванная комната
Дети ходят в уличный туалет Фото:

Жители поселка Спасский под Магнитогорском Челябинской области потребовали обустроить в детском клубе теплый туалет и оборудовать помещение для занятий. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Туалета в помещении нет, крыша течет, пол ободран, нет никакого оборудования для занятий. Нужно провести ремонт и поставить хотя бы тренажеры», — сообщила в ОНФ челябинка, которая приехала в сельский клуб для проведения занятий.

Челябинка рассказала, что малышам, которые приходят заниматься в клуб, приходится бегать в туалет на улицу, в том числе зимой. Также в поселке нет детской площадки, возле школы стоит единственная качель.

«Народный фронт уже направил обращение к главе Верхнеуральского района, к которому относится поселок. Будем добиваться ремонта и надлежащих условий для детей», — заявил URA.RU Рыжий.

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Жители поселка Спасский под Магнитогорском Челябинской области потребовали обустроить в детском клубе теплый туалет и оборудовать помещение для занятий. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Туалета в помещении нет, крыша течет, пол ободран, нет никакого оборудования для занятий. Нужно провести ремонт и поставить хотя бы тренажеры», — сообщила в ОНФ челябинка, которая приехала в сельский клуб для проведения занятий. Челябинка рассказала, что малышам, которые приходят заниматься в клуб, приходится бегать в туалет на улицу, в том числе зимой. Также в поселке нет детской площадки, возле школы стоит единственная качель. «Народный фронт уже направил обращение к главе Верхнеуральского района, к которому относится поселок. Будем добиваться ремонта и надлежащих условий для детей», — заявил URA.RU Рыжий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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