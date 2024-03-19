Первый вице-губернатор ХМАО дал оценку результатам на выборах президента РФ

Первый вице-губернатор ХМАО отметил высокие результаты в регионе на выборах 2024

20 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Алексей Шипилов поздравил фракцию Единая Россия в ХМАО с рекордными результатами на выборах президента РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов поздравил представителей партии «Единая Россия» в думе региона с рекордными результатами на прошедших выборах президента РФ. Об этом сообщает журналист URA.RU с заседания фракции в Югре. «Все отработали качественно, хорошо. Каждому из вас огромное спасибо за ваш вклад в нашу победу. Мы президента не подвели, за что каждому из вас отдельное спасибо», — передает слова Алексея Шипилова корреспондент агентства. Председатель парламента Борис Хохряков отметил, что югорчане сделали свой выбор и оказали безоговорочную поддержку президенту Владимиру Путину. «По итогам выборов можно смело сказать, что курс, который выбрал Владимир Владимирович, получил буквально всенародное одобрение. […] Партия „Единая Россия“ с первых дней оказывала ему и его президентской программе всестороннюю поддержку», — сказал Хохряков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО явка на президентских выборах составила 87,13%. За Владимира Путина проголосовало 86,71% (860 987)», За Николая Харитонова (КПРФ) — 5,56% (55 189), за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002), за Вячеслава Даванкова («Новые люди») — 2,45% (24289) избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов поздравил представителей партии «Единая Россия» в думе региона с рекордными результатами на прошедших выборах президента РФ. Об этом сообщает журналист URA.RU с заседания фракции в Югре. «Все отработали качественно, хорошо. Каждому из вас огромное спасибо за ваш вклад в нашу победу. Мы президента не подвели, за что каждому из вас отдельное спасибо», — передает слова Алексея Шипилова корреспондент агентства. Председатель парламента Борис Хохряков отметил, что югорчане сделали свой выбор и оказали безоговорочную поддержку президенту Владимиру Путину. «По итогам выборов можно смело сказать, что курс, который выбрал Владимир Владимирович, получил буквально всенародное одобрение. […] Партия „Единая Россия“ с первых дней оказывала ему и его президентской программе всестороннюю поддержку», — сказал Хохряков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО явка на президентских выборах составила 87,13%. За Владимира Путина проголосовало 86,71% (860 987)», За Николая Харитонова (КПРФ) — 5,56% (55 189), за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002), за Вячеслава Даванкова («Новые люди») — 2,45% (24289) избирателей.