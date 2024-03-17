Избирком ХМАО подвел предварительные итоги выборов президента РФ в регионе

Итоговая явка избирателей в ХМАО составила 87,13%. По данным окружной избирательной комиссии, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 86,71%, голоса в его поддержку отдали 860987 югорчан. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
«В списки избирателей включено 1140205 [человек]. Путин Владимир Владимирович — 86,71% (860 987)», — уточнили в ведомстве.
За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 5,56% (55 189) избирателей Югры, за Ленонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002). Вячеслава Даванкова («Новые люди») поддержали 2,45% (24289) жителей.
Ранее URA.RU сообщал, что за Путина проголосовали как минимум 86,03% югорчан. Предварительные данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки более 70% бюллетеней.
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