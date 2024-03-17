Политика Избирком ХМАО подвел предварительные итоги выборов президента РФ в регионе Путин набрал 86,71% голосов избирателей в ХМАО, обойдя конкурентов 18 марта 2024 в 06:55 Размер текста - 17 + Более 860 тысяч жителей Югры поддержали Владимира Путина на президентских выборах Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Итоговая явка избирателей в ХМАО составила 87,13%. По данным окружной избирательной комиссии, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 86,71%, голоса в его поддержку отдали 860987 югорчан. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. «В списки избирателей включено 1140205 [человек]. Путин Владимир Владимирович — 86,71% (860 987)», — уточнили в ведомстве. За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 5,56% (55 189) избирателей Югры, за Ленонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002). Вячеслава Даванкова («Новые люди») поддержали 2,45% (24289) жителей. Ранее URA.RU сообщал, что за Путина проголосовали как минимум 86,03% югорчан. Предварительные данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки более 70% бюллетеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Итоговая явка избирателей в ХМАО составила 87,13%. По данным окружной избирательной комиссии, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 86,71%, голоса в его поддержку отдали 860987 югорчан. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. «В списки избирателей включено 1140205 [человек]. Путин Владимир Владимирович — 86,71% (860 987)», — уточнили в ведомстве. За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 5,56% (55 189) избирателей Югры, за Ленонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002). Вячеслава Даванкова («Новые люди») поддержали 2,45% (24289) жителей. Ранее URA.RU сообщал, что за Путина проголосовали как минимум 86,03% югорчан. Предварительные данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки более 70% бюллетеней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям