17 марта 2024

Избирком ХМАО подвел предварительные итоги выборов президента РФ в регионе

Путин набрал 86,71% голосов избирателей в ХМАО, обойдя конкурентов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 860 тысяч жителей Югры поддержали Владимира Путина на президентских выборах
Более 860 тысяч жителей Югры поддержали Владимира Путина на президентских выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Итоговая явка избирателей в ХМАО составила 87,13%. По данным окружной избирательной комиссии, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 86,71%, голоса в его поддержку отдали 860987 югорчан. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства.

«В списки избирателей включено 1140205 [человек]. Путин Владимир Владимирович — 86,71% (860 987)», — уточнили в ведомстве.

За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 5,56% (55 189) избирателей Югры, за Ленонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002). Вячеслава Даванкова («Новые люди») поддержали 2,45% (24289) жителей.

Ранее URA.RU сообщал, что за Путина проголосовали как минимум 86,03% югорчан. Предварительные данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки более 70% бюллетеней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Итоговая явка избирателей в ХМАО составила 87,13%. По данным окружной избирательной комиссии, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 86,71%, голоса в его поддержку отдали 860987 югорчан. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. «В списки избирателей включено 1140205 [человек]. Путин Владимир Владимирович — 86,71% (860 987)», — уточнили в ведомстве. За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 5,56% (55 189) избирателей Югры, за Ленонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,43% (44 002). Вячеслава Даванкова («Новые люди») поддержали 2,45% (24289) жителей. Ранее URA.RU сообщал, что за Путина проголосовали как минимум 86,03% югорчан. Предварительные данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки более 70% бюллетеней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...