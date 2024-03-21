Пермская полиция раскрыла корпоративные традиции банды лжегазовиков. Видео

Банда пермских лжегазовиков за неудачи жестоко наказывала своих членов

22 марта 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мошенники обманывали пермяков под видом сотрудников газовой службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми суд вынес приговоры членам банды лжегазовиков, которые с помощью методик нейролингвистического программирования (НЛП) обманывали пенсионеров. Под видом сотрудников газовой службы они убеждали людей за семь тысяч рублей покупать газоанализаторы, которые в реальности стоят около 500 рублей. В полиции рассказали, что в банде действовал особый корпоративный кодекс. Ее членов либо поощряли за выполнение плана, либо унижали за плохую работу. «В работу были внесены элементы соревнования для мотивации сотрудников. К примеру, злоумышленники в начале трудового дня давали прогноз по выполнению плана. Если фигуранту удавалось продать обещанное количество приборов, то он получал дополнительное денежное вознаграждение, если нет — подвергался унизительному наказанию, например, удару по лицу тушей рыбы или тортом», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Преступники также широко отмечали свои успехи на дорогих корпоративах. Подозреваемых в итоге задержали в их офисе. Дзержинский районный суд Перми признал их виновными в мошенничестве. Лжегазовики отправились в колонию на различные сроки — от одного до трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми суд вынес приговоры членам банды лжегазовиков, которые с помощью методик нейролингвистического программирования (НЛП) обманывали пенсионеров. Под видом сотрудников газовой службы они убеждали людей за семь тысяч рублей покупать газоанализаторы, которые в реальности стоят около 500 рублей. В полиции рассказали, что в банде действовал особый корпоративный кодекс. Ее членов либо поощряли за выполнение плана, либо унижали за плохую работу. «В работу были внесены элементы соревнования для мотивации сотрудников. К примеру, злоумышленники в начале трудового дня давали прогноз по выполнению плана. Если фигуранту удавалось продать обещанное количество приборов, то он получал дополнительное денежное вознаграждение, если нет — подвергался унизительному наказанию, например, удару по лицу тушей рыбы или тортом», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Преступники также широко отмечали свои успехи на дорогих корпоративах. Подозреваемых в итоге задержали в их офисе. Дзержинский районный суд Перми признал их виновными в мошенничестве. Лжегазовики отправились в колонию на различные сроки — от одного до трех лет.