Утренний перелет в северную столицу РФ не состоится
В пермском аэропорту отменили утренний рейс в Пулково (Санкт-Петербург) утром 24 августа. Соответствующее изменение появилось на табло Большого Савино.

«Отменен рейс 5N 584 Пермь — Санкт-Петербург, авиакомпания Smartavia. Время вылета по расписанию: 07:35, 24.08», — указано на сайте аэропорта Перми.

На момент публикации аэропорт Пулково вернулся к привычному режиму работы. Вечером 23 августа здесь ввели ограничения на прием и отправку бортов.

