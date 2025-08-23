Утренний перелет в северную столицу РФ не состоится
В пермском аэропорту отменили утренний рейс в Пулково (Санкт-Петербург) утром 24 августа. Соответствующее изменение появилось на табло Большого Савино.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛюди сидят на полу в ожидании рейсов: кадры из петербургского Пулкова, где задерживают десятки самолетов
«Отменен рейс 5N 584 Пермь — Санкт-Петербург, авиакомпания Smartavia. Время вылета по расписанию: 07:35, 24.08», — указано на сайте аэропорта Перми.
На момент публикации аэропорт Пулково вернулся к привычному режиму работы. Вечером 23 августа здесь ввели ограничения на прием и отправку бортов.
Других изменений в расписании не обнаружено
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!