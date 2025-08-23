Нет заключения экспертизы: в Перми меняются сроки реконструкции центральной магистрали

Будут изменены объемы финансирования и сроки реконструкции улицы Мира в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На улице обновят дорожное полотно, установят новые тротуары и остановочные комплексы
На улице обновят дорожное полотно, установят новые тротуары и остановочные комплексы Фото:

Финансирование реконструкции улицы Мира в Перми предлагают сократить на 1,3 млрд рублей в ближайшие три года. Также будут сдвинуты сроки завершения работ. Эти сведения содержатся в проекте поправок в бюджет Пермского края.

«В 2025 году расходы уменьшат на 400 млн рублей, в 2026 году — на 452 млн, в 2027 году — на 455 млн рублей», — указано в документе на сайте законодательного собрания Прикамья. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что пересмотр финансирования связан с отсутствием заключения госэкспертизы на проектную документацию.

Авторы инициативы предлагают перенести старт реконструкции на 2026 год, а завершение ремонта — с 2027-го на 2028 год. Контракт на разработку проектной документации был подписан в ноябре 2024 года. По заявлению властей, модернизация улицы Мира является частью комплексной программы по развитию транспортной инфраструктуры Перми. Направление служит одной из ключевых магистралей города, связывающей жилые районы и центр. Ранее на улицу вернулись трамваи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансирование реконструкции улицы Мира в Перми предлагают сократить на 1,3 млрд рублей в ближайшие три года. Также будут сдвинуты сроки завершения работ. Эти сведения содержатся в проекте поправок в бюджет Пермского края. «В 2025 году расходы уменьшат на 400 млн рублей, в 2026 году — на 452 млн, в 2027 году — на 455 млн рублей», — указано в документе на сайте законодательного собрания Прикамья. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что пересмотр финансирования связан с отсутствием заключения госэкспертизы на проектную документацию. Авторы инициативы предлагают перенести старт реконструкции на 2026 год, а завершение ремонта — с 2027-го на 2028 год. Контракт на разработку проектной документации был подписан в ноябре 2024 года. По заявлению властей, модернизация улицы Мира является частью комплексной программы по развитию транспортной инфраструктуры Перми. Направление служит одной из ключевых магистралей города, связывающей жилые районы и центр. Ранее на улицу вернулись трамваи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...