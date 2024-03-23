В центре Челябинска оборудовали тайник для наркотиков

Правоохранители задержали закладчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном и Калининском районах Челябинска полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии задержали двух мужчин, которые раскладывали по тайникам мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Правоохранители изъяли 18 закладок. Общий вес синтетических наркотиков составил около 18 граммов. Закладчиками оказались безработные мужчины — одному 33 года, второму 32», — заявили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.