В центре Челябинска оборудовали тайник для наркотиков

В Центральном и Калининском районах Челябинска полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии задержали двух мужчин, которые раскладывали по тайникам мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Правоохранители изъяли 18 закладок. Общий вес синтетических наркотиков составил около 18 граммов. Закладчиками оказались безработные мужчины — одному 33 года, второму 32», — заявили в ведомстве.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.