23 марта 2024

В центре Челябинска оборудовали тайник для наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Правоохранители задержали закладчиков Фото:

В Центральном и Калининском районах Челябинска полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии задержали двух мужчин, которые раскладывали по тайникам мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Правоохранители изъяли 18 закладок. Общий вес синтетических наркотиков составил около 18 граммов. Закладчиками оказались безработные мужчины — одному 33 года, второму 32», — заявили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

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В Центральном и Калининском районах Челябинска полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии задержали двух мужчин, которые раскладывали по тайникам мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Правоохранители изъяли 18 закладок. Общий вес синтетических наркотиков составил около 18 граммов. Закладчиками оказались безработные мужчины — одному 33 года, второму 32», — заявили в ведомстве. В отношении задержанных возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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