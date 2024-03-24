Суд назвал четвертого обвиняемого в деле о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Его зовут Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Файзов стал четвертым обвиняемым по делу о теракте в Подмосковье.
Обвиняемые по делу о теракте Далержон Мирзоев и Рачабализоды Муродали признали вину. Они проведут в СИЗО до 22 мая. Также по делу проходит Шамсидин Фаридуни.
С момента теракта в «Крокус Сити Холл» прошло двое суток. Вооруженные автоматами Калашникова расстреливали сотрудников здания и тех, кто пришел на концерт группы «Пикник» 22 марта. Террористы пытались скрыться, однако их задержали в Брянской области. Количество погибших в теракте за сутки превысило 137 человек.
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