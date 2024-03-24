24 марта 2024

Суд назвал четвертого обвиняемого в деле о теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, замок, приговор, клетка, арест, зал суда, суд
В Басманном суде определяют меру пресечения обвиняемым в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Его зовут Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Файзов стал четвертым обвиняемым по делу о теракте в Подмосковье.

Обвиняемые по делу о теракте Далержон Мирзоев и Рачабализоды Муродали признали вину. Они проведут в СИЗО до 22 мая. Также по делу проходит Шамсидин Фаридуни.

С момента теракта в «Крокус Сити Холл» прошло двое суток. Вооруженные автоматами Калашникова расстреливали сотрудников здания и тех, кто пришел на концерт группы «Пикник» 22 марта. Террористы пытались скрыться, однако их задержали в Брянской области. Количество погибших в теракте за сутки превысило 137 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Его зовут Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщила пресс-служба суда. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Файзов стал четвертым обвиняемым по делу о теракте в Подмосковье. Обвиняемые по делу о теракте Далержон Мирзоев и Рачабализоды Муродали признали вину. Они проведут в СИЗО до 22 мая. Также по делу проходит Шамсидин Фаридуни. С момента теракта в «Крокус Сити Холл» прошло двое суток. Вооруженные автоматами Калашникова расстреливали сотрудников здания и тех, кто пришел на концерт группы «Пикник» 22 марта. Террористы пытались скрыться, однако их задержали в Брянской области. Количество погибших в теракте за сутки превысило 137 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...