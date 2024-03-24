Суд назвал четвертого обвиняемого в деле о теракте в «Крокусе»

25 марта 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

В Басманном суде определяют меру пресечения обвиняемым в теракте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Его зовут Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщила пресс-служба суда. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Файзов стал четвертым обвиняемым по делу о теракте в Подмосковье. Обвиняемые по делу о теракте Далержон Мирзоев и Рачабализоды Муродали признали вину. Они проведут в СИЗО до 22 мая. Также по делу проходит Шамсидин Фаридуни. С момента теракта в «Крокус Сити Холл» прошло двое суток. Вооруженные автоматами Калашникова расстреливали сотрудников здания и тех, кто пришел на концерт группы «Пикник» 22 марта. Террористы пытались скрыться, однако их задержали в Брянской области. Количество погибших в теракте за сутки превысило 137 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Его зовут Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщила пресс-служба суда. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Файзов стал четвертым обвиняемым по делу о теракте в Подмосковье. Обвиняемые по делу о теракте Далержон Мирзоев и Рачабализоды Муродали признали вину. Они проведут в СИЗО до 22 мая. Также по делу проходит Шамсидин Фаридуни. С момента теракта в «Крокус Сити Холл» прошло двое суток. Вооруженные автоматами Калашникова расстреливали сотрудников здания и тех, кто пришел на концерт группы «Пикник» 22 марта. Террористы пытались скрыться, однако их задержали в Брянской области. Количество погибших в теракте за сутки превысило 137 человек.