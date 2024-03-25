В 10 микрорайоне Нефтеюганска засилье крыс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на полчища крыс, которые заполонили жилой микрорайон и поселились в сгоревшем 2 года назад здании. Животные пугают людей и залезают в припаркованные во дворе машины.

«Хотелось бы призвать власти города снести сгоревший 2 года назад магазин „Привоз“ в 10 микрорайоне. Там полчища крыс, дети и женщины боятся выходить. Как дальше жить рядом?» — вопрошает местный житель в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, крыс так много, что они протоптали целые тропы рядом с домами.

Мэрия Нефтеюганска направила собственнику сгоревшего магазина предупреждение о вывозе остатков здания и мусора, однако до сих пор реакции от бизнесмена не последовало. Поэтому решаться вопрос будет в судебном порядке. Также в пресс-службе администрации города URA.RU сообщили о том, что дератизация (уничтожение крыс, — прим. редакции) на контейнерных площадках Нефтеюганска началась с 20 марта.