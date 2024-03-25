Жители Нефтеюганска жалуются на полчища крыс рядом с их домом. Видео

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Крысы на помойке. Екатеринбург, мусорка, вредители, помойка, крыса, грызуны
В 10 микрорайоне Нефтеюганска засилье крыс Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на полчища крыс, которые заполонили жилой микрорайон и поселились в сгоревшем 2 года назад здании. Животные пугают людей и залезают в припаркованные во дворе машины.

«Хотелось бы призвать власти города снести сгоревший 2 года назад магазин „Привоз“ в 10 микрорайоне. Там полчища крыс, дети и женщины боятся выходить. Как дальше жить рядом?» — вопрошает местный житель в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, крыс так много, что они протоптали целые тропы рядом с домами.

Мэрия Нефтеюганска направила собственнику сгоревшего магазина предупреждение о вывозе остатков здания и мусора, однако до сих пор реакции от бизнесмена не последовало. Поэтому решаться вопрос будет в судебном порядке. Также в пресс-службе администрации города URA.RU сообщили о том, что дератизация (уничтожение крыс, — прим. редакции) на контейнерных площадках Нефтеюганска началась с 20 марта.

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на полчища крыс, которые заполонили жилой микрорайон и поселились в сгоревшем 2 года назад здании. Животные пугают людей и залезают в припаркованные во дворе машины. «Хотелось бы призвать власти города снести сгоревший 2 года назад магазин „Привоз“ в 10 микрорайоне. Там полчища крыс, дети и женщины боятся выходить. Как дальше жить рядом?» — вопрошает местный житель в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, крыс так много, что они протоптали целые тропы рядом с домами. Мэрия Нефтеюганска направила собственнику сгоревшего магазина предупреждение о вывозе остатков здания и мусора, однако до сих пор реакции от бизнесмена не последовало. Поэтому решаться вопрос будет в судебном порядке. Также в пресс-службе администрации города URA.RU сообщили о том, что дератизация (уничтожение крыс, — прим. редакции) на контейнерных площадках Нефтеюганска началась с 20 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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