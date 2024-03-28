Пережившая «Норд-Ост» увидела схожесть терактов на Дубровке и в «Крокусе»

28 марта 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Между терактами на Дубровке и в «Крокусе» есть общие черты, заявила Ольга Бадсон-Черняк Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Выжившая во время теракта на спектакле «Норд-Ост» в 2002 году Ольга Бадсон-Черняк заметила сходство между терактами на Дубровке и в «Крокусе». По ее словам, концертный зал в Красногорске люди также пытались укрыться от террористов в проходах между креслами зрительного зала. «В концертном зале в Красногорске стояли такие же, как и в театральном центре на Дубровке, красные кресла, а люди также пытались укрыться от террористов в проходах», — передает слова Бадсон-Черняк «Лента.ру». Она добавила, что террористы, как во время «Норд-Оста», стреляли наудачу по незащищенным людям. Однако в отличие от событий на Дубровке, в «Крокусе» кровавая концовка не была отложена на потом. Бадсон-Черняк призналась, что у нее болит сердце от происшествия в Подмосковье. 23 октября 2002 года террористы под руководством Мовсара Бараева взяли в заложники театральный центр на Дубровке, требуя прекратить российскую операцию в Чечне. Количество заложников составило около 916 человек, в том числе около 100 детей. Теракт унес жизни 130 человек, многие из которых погибли от отравления газом. 22 марта 2024 года группа террористов напала на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыв огонь по посетителям и подожгла концертный зал, заблокировав внутри людей. По последним данным, количество погибших превысило 140 человек, еще 360 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выжившая во время теракта на спектакле «Норд-Ост» в 2002 году Ольга Бадсон-Черняк заметила сходство между терактами на Дубровке и в «Крокусе». По ее словам, концертный зал в Красногорске люди также пытались укрыться от террористов в проходах между креслами зрительного зала. «В концертном зале в Красногорске стояли такие же, как и в театральном центре на Дубровке, красные кресла, а люди также пытались укрыться от террористов в проходах», — передает слова Бадсон-Черняк «Лента.ру». Она добавила, что террористы, как во время «Норд-Оста», стреляли наудачу по незащищенным людям. Однако в отличие от событий на Дубровке, в «Крокусе» кровавая концовка не была отложена на потом. Бадсон-Черняк призналась, что у нее болит сердце от происшествия в Подмосковье. 23 октября 2002 года террористы под руководством Мовсара Бараева взяли в заложники театральный центр на Дубровке, требуя прекратить российскую операцию в Чечне. Количество заложников составило около 916 человек, в том числе около 100 детей. Теракт унес жизни 130 человек, многие из которых погибли от отравления газом. 22 марта 2024 года группа террористов напала на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыв огонь по посетителям и подожгла концертный зал, заблокировав внутри людей. По последним данным, количество погибших превысило 140 человек, еще 360 пострадали.