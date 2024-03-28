Востоковед объяснил, как Киев выбирает исполнителей терактов

Востоковед Григорьев: Киев вербует для терактов идейных противников власти
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
Эксперт рассказал, по каким критериям Киев вербует потенциальных террористов Фото:
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Для Киева одним из главных критериев вербовки исполнителей терактов и диверсий является идейные противники власти. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев, первые в очереди на вербовку — сторонники прозападной позиции и исламисты.

«Исполнителей терактов и диверсий украинские спецслужбы вербуют из числа идейных противников российской власти. Сторонники прозападной позиции и исламисты — первые на очереди. Исполнитель — расходный биоматериал. Умрет он или будет арестован — заказчику и организатору безразлично. Проще всего их найти именно в местах повышенной концентрации единомышленников, то есть в тематических сообществах на просторах сети», — пояснил Григорьев.

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Использование идейных исполнителей терактов для киевского режима важно, поскольку «идеология побеждает критическое мышление», объяснил эксперт. Финансовая прибавка еще больше облегчает задачу заказчикам.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, по версии следствия, к трагедии отношение имеют радикальные исламисты. К организации теракта причастен и Киев, однако США пытаются списать всю вину за теракт на запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.

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Для Киева одним из главных критериев вербовки исполнителей терактов и диверсий является идейные противники власти. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев, первые в очереди на вербовку — сторонники прозападной позиции и исламисты. «Исполнителей терактов и диверсий украинские спецслужбы вербуют из числа идейных противников российской власти. Сторонники прозападной позиции и исламисты — первые на очереди. Исполнитель — расходный биоматериал. Умрет он или будет арестован — заказчику и организатору безразлично. Проще всего их найти именно в местах повышенной концентрации единомышленников, то есть в тематических сообществах на просторах сети», — пояснил Григорьев. Использование идейных исполнителей терактов для киевского режима важно, поскольку «идеология побеждает критическое мышление», объяснил эксперт. Финансовая прибавка еще больше облегчает задачу заказчикам. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, по версии следствия, к трагедии отношение имеют радикальные исламисты. К организации теракта причастен и Киев, однако США пытаются списать всю вину за теракт на запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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