В Челябинске за три месяца выросли цены на вторичное жилье

28 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в городе — 5 млн 520 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за первый квартал 2024 года цены на вторичное жилье выросли на 3,5% до 95 тысяч 610 рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 5 млн 520 тысяч рублей, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске в первом квартале 2024 года квартиры на вторичном рынке подорожали на 3,5% до 95 тысяч 610 рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичном рынке составляет пять млн 520 тысяч рублей», — сообщает портал «Мир квартир». В целом по России с января по март 2024 года стоимость квадратного метра квартир выросла на 2,9% до 112 тысяч 415 рублей за квадрат. Квартиры на вторичном рынке за первый квартал 2024 года подорожали в среднем по стране на 1,6% и теперь стоят 5 миллионов 973 рубля за объект. Как объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, цены на вторичные квартиры растут теми же темпами, что и в первом квартале 2023 года. Основными причинами являются инфляция и рост цен на первичном рынке, на которые всегда ориентируются собственники «вторички». Предложение же за квартал сократилось на 12%, так как многие хозяева квартир не могут найти покупателей из-за высоких ипотечных ставок. Они снимают объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за первый квартал 2024 года цены на вторичное жилье выросли на 3,5% до 95 тысяч 610 рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 5 млн 520 тысяч рублей, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске в первом квартале 2024 года квартиры на вторичном рынке подорожали на 3,5% до 95 тысяч 610 рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичном рынке составляет пять млн 520 тысяч рублей», — сообщает портал «Мир квартир». В целом по России с января по март 2024 года стоимость квадратного метра квартир выросла на 2,9% до 112 тысяч 415 рублей за квадрат. Квартиры на вторичном рынке за первый квартал 2024 года подорожали в среднем по стране на 1,6% и теперь стоят 5 миллионов 973 рубля за объект. Как объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, цены на вторичные квартиры растут теми же темпами, что и в первом квартале 2023 года. Основными причинами являются инфляция и рост цен на первичном рынке, на которые всегда ориентируются собственники «вторички». Предложение же за квартал сократилось на 12%, так как многие хозяева квартир не могут найти покупателей из-за высоких ипотечных ставок. Они снимают объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут.