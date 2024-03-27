У жителей Свердловской области остался один день, чтобы проголосовать за ролик, рассказывающий о достижениях региона в области благоустройства, и пройти в масштабном конкурсе дальше. Финалисты и победитель получат от Минстроя РФ — организатора проекта — материальные призы. Например, малые архитектурные формы — горки, качели.
«Видеоролик нашего региона, рассказывающий о том, как изменились за пять лет города Свердловской области благодаря участию в Федеральном проекте „Формирование комфортной городской среды“, вошел в число полуфиналистов конкурса. Голосование продлится до 7:00 29 марта по ссылке. Поддержим родной регион!» — призвал свердловчан голосовать областной министр ЖКХ Николай Смирнов на своей странице во «ВКонтакте».
Свердловская область соревнуется за выход в финал с семью регионами. На момент публикации больше всего голосов набрал ролик Челябинской области — 39%. Свердловская область с 28% голосов находится на втором месте. Параллельно с конкурсом роликов идет рейтинговое голосование по выбору объектов, которые будут благоустраиваться в 2025 году за счет федерального бюджета.
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У жителей Свердловской области остался один день, чтобы проголосовать за ролик, рассказывающий о достижениях региона в области благоустройства, и пройти в масштабном конкурсе дальше. Финалисты и победитель получат от Минстроя РФ — организатора проекта — материальные призы. Например, малые архитектурные формы — горки, качели. «Видеоролик нашего региона, рассказывающий о том, как изменились за пять лет города Свердловской области благодаря участию в Федеральном проекте „Формирование комфортной городской среды“, вошел в число полуфиналистов конкурса. Голосование продлится до 7:00 29 марта по ссылке. Поддержим родной регион!» — призвал свердловчан голосовать областной министр ЖКХ Николай Смирнов на своей странице во «ВКонтакте». Свердловская область соревнуется за выход в финал с семью регионами. На момент публикации больше всего голосов набрал ролик Челябинской области — 39%. Свердловская область с 28% голосов находится на втором месте. Параллельно с конкурсом роликов идет рейтинговое голосование по выбору объектов, которые будут благоустраиваться в 2025 году за счет федерального бюджета.