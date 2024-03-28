Пугачева выпустила песню о разлуке

29 марта 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева записала песню с Женей Моисеевым Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева выпустила песню «Береги» с музыкантом Женей Моисеевым. Клип на песню появился в Сети ночью 29 марта. В новом треке поется о разлуке двух людей. Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом «Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги. Ты береги себя и даже на ладони Бога. Ты себя, пожалуйста, береги», — говорится в тексте песни. О музыканте Жене Моисееве практически ничего не известно. По слухам, артист живет в США, и запись песни с Пугачевой является для него дебютом, пишет Starhit. Продюсер Сергей Лавров заявил, что Пугачева, записав новый хит с малоизвестным исполнителем, могла заработать не менее 10 млн долларов, передает телеканал 360. В конце марта у Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала СВО, вышел новый альбом — давняя концертная запись сольного выступления в Кремле. Эта пластинка вышла спустя 16 лет после предыдущей. Только на одной российской музыкальной платформе за пару дней на скачиваниях она заработала более 20 млн рублей. На днях руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что запущена процедура, связанная с признанием певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева выпустила песню «Береги» с музыкантом Женей Моисеевым. Клип на песню появился в Сети ночью 29 марта. В новом треке поется о разлуке двух людей. «Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги. Ты береги себя и даже на ладони Бога. Ты себя, пожалуйста, береги», — говорится в тексте песни. О музыканте Жене Моисееве практически ничего не известно. По слухам, артист живет в США, и запись песни с Пугачевой является для него дебютом, пишет Starhit. Продюсер Сергей Лавров заявил, что Пугачева, записав новый хит с малоизвестным исполнителем, могла заработать не менее 10 млн долларов, передает телеканал 360. В конце марта у Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала СВО, вышел новый альбом — давняя концертная запись сольного выступления в Кремле. Эта пластинка вышла спустя 16 лет после предыдущей. Только на одной российской музыкальной платформе за пару дней на скачиваниях она заработала более 20 млн рублей. На днях руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что запущена процедура, связанная с признанием певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.