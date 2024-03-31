31 марта 2024

Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье

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Военкоры сообщили о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вертолет Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщили telegram-канал «Воевода вещает». Уточняется, что объекты уничтожены несколько часов назад.

«Один Ми-28, играя роль комплекса ПВО, сбил два БПЛА в Подмосковье несколько часов назад. Спасибо за работу», — передает telegram-канал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Вертолет Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщили telegram-канал «Воевода вещает». Уточняется, что объекты уничтожены несколько часов назад. «Один Ми-28, играя роль комплекса ПВО, сбил два БПЛА в Подмосковье несколько часов назад. Спасибо за работу», — передает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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