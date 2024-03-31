Военкоры сообщили о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вертолет Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщили telegram-канал «Воевода вещает». Уточняется, что объекты уничтожены несколько часов назад.
«Один Ми-28, играя роль комплекса ПВО, сбил два БПЛА в Подмосковье несколько часов назад. Спасибо за работу», — передает telegram-канал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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