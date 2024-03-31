Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье

01 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Военкоры сообщили о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вертолет Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщили telegram-канал «Воевода вещает». Уточняется, что объекты уничтожены несколько часов назад. «Один Ми-28, играя роль комплекса ПВО, сбил два БПЛА в Подмосковье несколько часов назад. Спасибо за работу», — передает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет Ми-28 сбил два беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщили telegram-канал «Воевода вещает». Уточняется, что объекты уничтожены несколько часов назад. «Один Ми-28, играя роль комплекса ПВО, сбил два БПЛА в Подмосковье несколько часов назад. Спасибо за работу», — передает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.