31 марта 2024
30 марта 2024

В Тюмени построят Дом моды за 2,5 млрд рублей рядом с межвузовским кампусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ новой коллекции «Love and doves» от дизайнера Наталии Соломеиной (Модный дом «Соло Дизайн»). Екатеринбург, фэшн, fasion, дефиле, модный показ, мода
Дом моды построят в районе озера Круглого (архивное фото) Фото:

Тюменский трехэтажный Дом моды планируется построить в районе озера Круглого рядом с межвузовским кампусом. Объем инвестиций в строительство оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель комитета региональной Торгово-промышленной палаты и руководитель швейной мануфактуры ООО «ЭкоТЭнергия» Екатерина Антоненкова.

«Концепция проекта — мир будущего в современной архитектурной тенденции биофильный урбанизм, лаконичность форм, светлые оттенки, обилие пространства и зелени. Ставка на ЛСТК-технологии, экодизайн и качество материалов», — передают слова Антоненковой РБК Тюмень. Площадь земельного участка для Дома моды составляет пять гектаров. Строительство оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

По словам председателя комитета, будут использоваться инновационные материалы — умное стекло. Реализация проекта усилит развитие бренда Тюмени, быстро формирующуюся легкую промышленность и индустрию моды. Планируется привлечь туристический трафик и усилить точку притяжения. Антоненкова отметила, что уже найден подрядчик для разработки визуальной концепции, которая оценивается в 125 миллиона рублей.

Сообщалось, что кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Губернатор региона Александр Моор уже подписал соглашение по его строительству. Проектировщиком стала компания «Параметрика». Разработка проекта запланирована на 2024 год.

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Тюменский трехэтажный Дом моды планируется построить в районе озера Круглого рядом с межвузовским кампусом. Объем инвестиций в строительство оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель комитета региональной Торгово-промышленной палаты и руководитель швейной мануфактуры ООО «ЭкоТЭнергия» Екатерина Антоненкова. «Концепция проекта — мир будущего в современной архитектурной тенденции биофильный урбанизм, лаконичность форм, светлые оттенки, обилие пространства и зелени. Ставка на ЛСТК-технологии, экодизайн и качество материалов», — передают слова Антоненковой РБК Тюмень. Площадь земельного участка для Дома моды составляет пять гектаров. Строительство оценивается в 2,5 миллиарда рублей. По словам председателя комитета, будут использоваться инновационные материалы — умное стекло. Реализация проекта усилит развитие бренда Тюмени, быстро формирующуюся легкую промышленность и индустрию моды. Планируется привлечь туристический трафик и усилить точку притяжения. Антоненкова отметила, что уже найден подрядчик для разработки визуальной концепции, которая оценивается в 125 миллиона рублей. Сообщалось, что кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Губернатор региона Александр Моор уже подписал соглашение по его строительству. Проектировщиком стала компания «Параметрика». Разработка проекта запланирована на 2024 год.
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