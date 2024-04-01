На Украине обвинили Симоньян в геноциде

СБ Украины возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
СБУ предъявила обвинения Маргарите Симоньян Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ее обвинили в геноциде.

«Следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Отмечается, что поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения трем российским чиновникам, в числе которых заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай. Как утверждают в ведомстве, обвиняемые организовали использование морского торгового порта в Бердянске для нужд Минобороны России.

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ее обвинили в геноциде. «Следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Отмечается, что поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности. Ранее СБУ заочно предъявила обвинения трем российским чиновникам, в числе которых заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай. Как утверждают в ведомстве, обвиняемые организовали использование морского торгового порта в Бердянске для нужд Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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