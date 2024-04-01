На Украине обвинили Симоньян в геноциде

СБ Украины возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян

01 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

СБУ предъявила обвинения Маргарите Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ее обвинили в геноциде. «Следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Отмечается, что поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности. Ранее СБУ заочно предъявила обвинения трем российским чиновникам, в числе которых заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай. Как утверждают в ведомстве, обвиняемые организовали использование морского торгового порта в Бердянске для нужд Минобороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ее обвинили в геноциде. «Следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Отмечается, что поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности. Ранее СБУ заочно предъявила обвинения трем российским чиновникам, в числе которых заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай. Как утверждают в ведомстве, обвиняемые организовали использование морского торгового порта в Бердянске для нужд Минобороны России.