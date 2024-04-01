На Украине обвинили Симоньян в геноциде

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ее обвинили в геноциде.
«Следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Отмечается, что поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения трем российским чиновникам, в числе которых заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай. Как утверждают в ведомстве, обвиняемые организовали использование морского торгового порта в Бердянске для нужд Минобороны России.
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