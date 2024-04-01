В Самаре арестовали военкома за случаи освобождения россиян от армии

В Самаре военного комиссара Ленинского, Куйбышевского, Самарского и Октябрьского районов Самары Вячеслава Артюшкина задержали за факты освобождения граждан от прохождения армейской службы в обмен на денежные средства. Об этом рассказали в пресс-службе самарского гарнизонного военного суда.
«Артюшкину инкриминируется несколько эпизодов по ст. 290 УК РФ „Получение взятки“. Он организовал освобождение граждан призывного возраста от прохождения военной службы», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант». Там добавили, что военкома поместили под стражу до 26 мая.
Артюшкин стал военным комиссаром в 2016 году после окончания Сумского высшего артиллерийского командного училища. Призывникам предоставлялся статус ограниченной годности к службе по состоянию здоровья, чтобы избежать призыва. Суммы взяток достигали 80 тысяч рублей, заключили в суде.
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