В Самаре арестовали военкома за случаи освобождения россиян от армии

01 апреля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Суммы взяток для военкома достигали 80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Самаре военного комиссара Ленинского, Куйбышевского, Самарского и Октябрьского районов Самары Вячеслава Артюшкина задержали за факты освобождения граждан от прохождения армейской службы в обмен на денежные средства. Об этом рассказали в пресс-службе самарского гарнизонного военного суда. «Артюшкину инкриминируется несколько эпизодов по ст. 290 УК РФ „Получение взятки“. Он организовал освобождение граждан призывного возраста от прохождения военной службы», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант». Там добавили, что военкома поместили под стражу до 26 мая. Артюшкин стал военным комиссаром в 2016 году после окончания Сумского высшего артиллерийского командного училища. Призывникам предоставлялся статус ограниченной годности к службе по состоянию здоровья, чтобы избежать призыва. Суммы взяток достигали 80 тысяч рублей, заключили в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самаре военного комиссара Ленинского, Куйбышевского, Самарского и Октябрьского районов Самары Вячеслава Артюшкина задержали за факты освобождения граждан от прохождения армейской службы в обмен на денежные средства. Об этом рассказали в пресс-службе самарского гарнизонного военного суда. «Артюшкину инкриминируется несколько эпизодов по ст. 290 УК РФ „Получение взятки“. Он организовал освобождение граждан призывного возраста от прохождения военной службы», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант». Там добавили, что военкома поместили под стражу до 26 мая. Артюшкин стал военным комиссаром в 2016 году после окончания Сумского высшего артиллерийского командного училища. Призывникам предоставлялся статус ограниченной годности к службе по состоянию здоровья, чтобы избежать призыва. Суммы взяток достигали 80 тысяч рублей, заключили в суде.