В Самаре арестовали военкома за случаи освобождения россиян от армии

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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Суммы взяток для военкома достигали 80 тысяч рублей Фото:

В Самаре военного комиссара Ленинского, Куйбышевского, Самарского и Октябрьского районов Самары Вячеслава Артюшкина задержали за факты освобождения граждан от прохождения армейской службы в обмен на денежные средства. Об этом рассказали в пресс-службе самарского гарнизонного военного суда.

«Артюшкину инкриминируется несколько эпизодов по ст. 290 УК РФ „Получение взятки“. Он организовал освобождение граждан призывного возраста от прохождения военной службы», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант». Там добавили, что военкома поместили под стражу до 26 мая.

Артюшкин стал военным комиссаром в 2016 году после окончания Сумского высшего артиллерийского командного училища. Призывникам предоставлялся статус ограниченной годности к службе по состоянию здоровья, чтобы избежать призыва. Суммы взяток достигали 80 тысяч рублей, заключили в суде.

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В Самаре военного комиссара Ленинского, Куйбышевского, Самарского и Октябрьского районов Самары Вячеслава Артюшкина задержали за факты освобождения граждан от прохождения армейской службы в обмен на денежные средства. Об этом рассказали в пресс-службе самарского гарнизонного военного суда. «Артюшкину инкриминируется несколько эпизодов по ст. 290 УК РФ „Получение взятки“. Он организовал освобождение граждан призывного возраста от прохождения военной службы», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант». Там добавили, что военкома поместили под стражу до 26 мая. Артюшкин стал военным комиссаром в 2016 году после окончания Сумского высшего артиллерийского командного училища. Призывникам предоставлялся статус ограниченной годности к службе по состоянию здоровья, чтобы избежать призыва. Суммы взяток достигали 80 тысяч рублей, заключили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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