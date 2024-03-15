Свердловского экс-военкома, обвиняемого во взятке, отправили под арест

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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
Сергей Белоусов был задержан летом 2023 года (архивное фото) Фото:

Бывшего военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова, обвиняемого во взятке, оставили под домашним арестом. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде.

Кировский районный суд Екатеринбурга 29 февраля отправил офицера под домашний арест до 5 мая. Его адвокат подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения, пояснили в суде.

Сотрудники ФСБ задержали Белоусова 14 июня 2023 года. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.

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Бывшего военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова, обвиняемого во взятке, оставили под домашним арестом. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде. Кировский районный суд Екатеринбурга 29 февраля отправил офицера под домашний арест до 5 мая. Его адвокат подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения, пояснили в суде. Сотрудники ФСБ задержали Белоусова 14 июня 2023 года. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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