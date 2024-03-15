Свердловского экс-военкома, обвиняемого во взятке, отправили под арест

Сергей Белоусов был задержан летом 2023 года (архивное фото)
Бывшего военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова, обвиняемого во взятке, оставили под домашним арестом. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде.
Кировский районный суд Екатеринбурга 29 февраля отправил офицера под домашний арест до 5 мая. Его адвокат подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения, пояснили в суде.
Сотрудники ФСБ задержали Белоусова 14 июня 2023 года. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.
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