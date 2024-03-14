Мать мобилизованного магнитогорца осудили за попытку дать взятку военкому

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор женщине, которая пыталась с помощью взятки отмазать своего сына от мобилизации. Об этом 14 марта сообщили магнитогорские СМИ.
«Сыну обвиняемой пришла повестка из военкомата о призыве в рамках частичной мобилизации. При этом молодой человек буквально только что демобилизовался после срочной службы в войсках Росгвардии. Он не имел законных оснований на отсрочку от мобилизации». — сообщает издание «Верстов».
Женщина нашла знакомую, у которой в свою очередь был знакомый, работавший в военкомате. Он согласился помочь сделать так, чтобы парня не мобилизовали. В качестве взятки он получил 70 тысяч рублей, причем сказал, что 20 из них передаст врачу призывной комиссии.
На самом деле, сотрудник всего лишь разносил повестки и не мог исполнить обещанного. Вскоре его задержали полицейские.
В суде женщина полностью признала свою вину в даче взятки. Правобережный райсуд Магнитогорска признал мать мобилизованного виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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