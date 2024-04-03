В Челябинской области на службу по контракту в зоне СВО набирают поваров

В Челябинской области для прохождения военной службы по контракту в Энергодаре (Запорожская область) набирают поваров. Как говорится в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, на службу принимаются как мужчины, так и женщины.
«Объявляем набор на должность повара мужчин и женщин! Служба проходит в Энергодаре», — говорится в сообщении сообщества.
При подписании контракта военнослужащие могут рассчитывать на заработную плату от 70 тысяч рублей. Помимо этого, они смогут получать дополнительные выплаты. Также им будет присвоен статус ветерана боевых действий.
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