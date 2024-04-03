В Челябинской области на службу по контракту в зоне СВО набирают поваров

Повара будут нести службу в Энергодаре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области для прохождения военной службы по контракту в Энергодаре (Запорожская область) набирают поваров. Как говорится в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, на службу принимаются как мужчины, так и женщины.

«Объявляем набор на должность повара мужчин и женщин! Служба проходит в Энергодаре», — говорится в сообщении сообщества.

При подписании контракта военнослужащие могут рассчитывать на заработную плату от 70 тысяч рублей. Помимо этого, они смогут получать дополнительные выплаты. Также им будет присвоен статус ветерана боевых действий.