Пермских судей отправят на отдых в российских санаториях

Сотрудники суда смогут поправить здоровье на курортах южных регионов России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский краевой суд объявил конкурс на оказание услуг по организации курортно-санаторного лечения своих сотрудников. В планах — закупка 19 путевок для судей и членов их семей, которые будут отдыхать в здравницах Прикамья и других регионов, в том числе Ставрополья, Башкортостана и Краснодарского края. На эти цели выделяется более 1,8 млн рублей.

«Поставка санаторно-курортных путевок для судей Пермского краевого суда и членов их семей. Количество — 19 штук. Месторасположения санаториев — курорты „Ключи“ Пермского края или эквивалент, „Целебный Нарзан“ города Кисловодска, „Янган-Тау“ Башкортостана, „Актер“ города Сочи и другие. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,87 млн рублей», — сообщается в техзадании автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

Срок продолжительности отдыха по каждой путевке составляет 14 дней. В стоимость входят проживание в номерах класса «стандарт» питание по системе «шведский стол» и оздоровление согласно программам лечения, действующим в каждом санаторно-курортном учреждении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае конкурс на оказание услуг санаторно-курортного лечения своих сотрудников объявила больница Коми-Пермяцкого округа. В стоимость одной путевки должны входить не менее семи видов лечебных процедур.