Врачей пермской больницы отправят на отдых в санаторий

14 марта 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

В санатории отдыхающие смогут искупаться в бассейне Фото: Размик Закарян © URA.RU Больница Коми-Пермяцкого округа Пермского края закупит для своих сотрудников путевки в санаторий. Там они смогут отдохнуть и пройти комплекс оздоровительных процедур. Здравницу, которая может оказать соответствующие услуги, ищут через электронные торги. Максимальная цена контракта составляет около 130 тысяч рублей. «Оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения сотрудникам ГБУЗ „Больница Коми-Пермяцкого округа“. Место нахождения учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению — территория Пермского края. Срок оказания услуг — не менее 14 дней. Требования к учреждению — наличие лицензии на соответствующую деятельность. Количество путевок определяется при заключении контракта. Его максимальная цена — 129,9 тысячи рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В стоимость одной путевки должны входить не менее семи видов лечебных процедур. Среди них физиолечение, микроволновая терапия, магнитотерапия, оздоровительные грязевые ванны и другие. Питаться отдыхающие будут по системе «шведский стол», утолять жажду минеральной водой, а жить в двухместных номерах с мебелью, бытовой техникой, душем и санузлом. Санаторий также обязан организовать для сотрудников больницы развлекательную программу. В нее входят дискотеки, концерты и вечера отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае закупают путевки в санатории для судей. Отдыхать они должны на курортах Краснодарского края, Калининградской области, Республики Башкортостан и Ставропольского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больница Коми-Пермяцкого округа Пермского края закупит для своих сотрудников путевки в санаторий. Там они смогут отдохнуть и пройти комплекс оздоровительных процедур. Здравницу, которая может оказать соответствующие услуги, ищут через электронные торги. Максимальная цена контракта составляет около 130 тысяч рублей. «Оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения сотрудникам ГБУЗ „Больница Коми-Пермяцкого округа“. Место нахождения учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению — территория Пермского края. Срок оказания услуг — не менее 14 дней. Требования к учреждению — наличие лицензии на соответствующую деятельность. Количество путевок определяется при заключении контракта. Его максимальная цена — 129,9 тысячи рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В стоимость одной путевки должны входить не менее семи видов лечебных процедур. Среди них физиолечение, микроволновая терапия, магнитотерапия, оздоровительные грязевые ванны и другие. Питаться отдыхающие будут по системе «шведский стол», утолять жажду минеральной водой, а жить в двухместных номерах с мебелью, бытовой техникой, душем и санузлом. Санаторий также обязан организовать для сотрудников больницы развлекательную программу. В нее входят дискотеки, концерты и вечера отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае закупают путевки в санатории для судей. Отдыхать они должны на курортах Краснодарского края, Калининградской области, Республики Башкортостан и Ставропольского края.