Дизайнеры назвали одно условие участия в свердловской Международной неделе моды

Российские дизайнеры готовы посетить Международную неделю моды, если их пригласят: проект планируют провести во второй половине августа на трех площадках в Свердловской области. Но модельеры выдвинули всего одно условие — его они озвучили на пресс-конференции в Уральском центре развития дизайна, где побывало URA.RU.
Модельеры, которые с 1 по 7 апреля презентуют уральской публике свои коллекции в рамках XX Недели моды, уверены, что для показов нужно будет использовать просторные, воздушные площадки. «Меня, конечно, привлекает все, что касается крыш, высоты и так далее. И кроме как знакового суперкрутого места Екатеринбурга — крыша нашего цирка — ничего в голову быстро не приходит. Но, к сожалению, показ там будет провести невозможно [из-за реконструкции здания]», — ответила дизайнер Анна Бонк.
Светлана Баданина, которая ранее представила коллекцию BADANINA BRAND на международной выставке «Россия», тоже обратила внимание, что дефиле моделей должно проходить в открытом пространстве. Например, на улице, в лесу или у фонтанов, на крайний случай подойдет вариант с усадьбой.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков анонсировал запуск проекта U’FASHION, который поможет уральским дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. В проект вошел Всероссийский конкурс дизайнеров, который стартовал 3 апреля, а также Международная неделя моды. Ее проведут в Музейном комплексе в Верхней Пышме, ангаре «Уральских авиалиний» и креативном кластере «Домна». Ожидается, что в регионе приедет несколько тысяч участников.
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