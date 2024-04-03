Дизайнеры назвали одно условие участия в свердловской Международной неделе моды

Дизайнеры готовы посетить Международную неделю моды в Свердловской области

03 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Дизайнер Анна Бонк предлагает проводить показы на крышах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские дизайнеры готовы посетить Международную неделю моды, если их пригласят: проект планируют провести во второй половине августа на трех площадках в Свердловской области. Но модельеры выдвинули всего одно условие — его они озвучили на пресс-конференции в Уральском центре развития дизайна, где побывало URA.RU. Модельеры, которые с 1 по 7 апреля презентуют уральской публике свои коллекции в рамках XX Недели моды, уверены, что для показов нужно будет использовать просторные, воздушные площадки. «Меня, конечно, привлекает все, что касается крыш, высоты и так далее. И кроме как знакового суперкрутого места Екатеринбурга — крыша нашего цирка — ничего в голову быстро не приходит. Но, к сожалению, показ там будет провести невозможно [из-за реконструкции здания]», — ответила дизайнер Анна Бонк. Светлана Баданина, которая ранее представила коллекцию BADANINA BRAND на международной выставке «Россия», тоже обратила внимание, что дефиле моделей должно проходить в открытом пространстве. Например, на улице, в лесу или у фонтанов, на крайний случай подойдет вариант с усадьбой. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков анонсировал запуск проекта U’FASHION, который поможет уральским дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. В проект вошел Всероссийский конкурс дизайнеров, который стартовал 3 апреля, а также Международная неделя моды. Ее проведут в Музейном комплексе в Верхней Пышме, ангаре «Уральских авиалиний» и креативном кластере «Домна». Ожидается, что в регионе приедет несколько тысяч участников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские дизайнеры готовы посетить Международную неделю моды, если их пригласят: проект планируют провести во второй половине августа на трех площадках в Свердловской области. Но модельеры выдвинули всего одно условие — его они озвучили на пресс-конференции в Уральском центре развития дизайна, где побывало URA.RU. Модельеры, которые с 1 по 7 апреля презентуют уральской публике свои коллекции в рамках XX Недели моды, уверены, что для показов нужно будет использовать просторные, воздушные площадки. «Меня, конечно, привлекает все, что касается крыш, высоты и так далее. И кроме как знакового суперкрутого места Екатеринбурга — крыша нашего цирка — ничего в голову быстро не приходит. Но, к сожалению, показ там будет провести невозможно [из-за реконструкции здания]», — ответила дизайнер Анна Бонк. Светлана Баданина, которая ранее представила коллекцию BADANINA BRAND на международной выставке «Россия», тоже обратила внимание, что дефиле моделей должно проходить в открытом пространстве. Например, на улице, в лесу или у фонтанов, на крайний случай подойдет вариант с усадьбой. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков анонсировал запуск проекта U’FASHION, который поможет уральским дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. В проект вошел Всероссийский конкурс дизайнеров, который стартовал 3 апреля, а также Международная неделя моды. Ее проведут в Музейном комплексе в Верхней Пышме, ангаре «Уральских авиалиний» и креативном кластере «Домна». Ожидается, что в регионе приедет несколько тысяч участников.