В Иране боевики напали на два полицейских участка

На юго-востоке Ирана в регионах Систан и Беледжистан совершено нападение на два полицейских участка. Атака произведена членами террористического движения «Джейш аль-Адль». Об этом заявил замгубернатора города Алиса Мархамати.
«Несколько минут назад произошел теракт на военный штаб в Раске и Чабахаре. Ситуация находится под контролем», — приводит слова Мархамати агентство IRNA. Уточняется, что уничтожены два боевика из «Джейш аль-Адль», признанных в Иране террористическими.
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