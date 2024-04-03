03 апреля 2024

В Иране боевики напали на два полицейских участка

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На юго-востоке Ирана в регионах Систан и Беледжистан совершено нападение на два полицейских участка. Атака произведена членами террористического движения «Джейш аль-Адль». Об этом заявил замгубернатора города Алиса Мархамати.

«Несколько минут назад произошел теракт на военный штаб в Раске и Чабахаре. Ситуация находится под контролем», — приводит слова Мархамати агентство IRNA. Уточняется, что уничтожены два боевика из «Джейш аль-Адль», признанных в Иране террористическими.

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На юго-востоке Ирана в регионах Систан и Беледжистан совершено нападение на два полицейских участка. Атака произведена членами террористического движения «Джейш аль-Адль». Об этом заявил замгубернатора города Алиса Мархамати. «Несколько минут назад произошел теракт на военный штаб в Раске и Чабахаре. Ситуация находится под контролем», — приводит слова Мархамати агентство IRNA. Уточняется, что уничтожены два боевика из «Джейш аль-Адль», признанных в Иране террористическими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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