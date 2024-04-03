В Иране боевики напали на два полицейских участка

04 апреля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

На юго-востоке Ирана в регионах Систан и Беледжистан совершено нападение на два полицейских участка. Атака произведена членами террористического движения «Джейш аль-Адль». Об этом заявил замгубернатора города Алиса Мархамати. «Несколько минут назад произошел теракт на военный штаб в Раске и Чабахаре. Ситуация находится под контролем», — приводит слова Мархамати агентство IRNA. Уточняется, что уничтожены два боевика из «Джейш аль-Адль», признанных в Иране террористическими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юго-востоке Ирана в регионах Систан и Беледжистан совершено нападение на два полицейских участка. Атака произведена членами террористического движения «Джейш аль-Адль». Об этом заявил замгубернатора города Алиса Мархамати. «Несколько минут назад произошел теракт на военный штаб в Раске и Чабахаре. Ситуация находится под контролем», — приводит слова Мархамати агентство IRNA. Уточняется, что уничтожены два боевика из «Джейш аль-Адль», признанных в Иране террористическими.