В Тюменской области опровергли слухи о возможной биологической атаке

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Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, кран, лаборатория, пробирки, вода, водопровод
Специалисты следят за безопасностью воды, которую пьют тюменцы Фото:

Власти Тюменской области опровергли слухи о готовящейся биологической диверсии и вспышке холеры. Фейковые сообщения рассылаются в социальных сетях и мессенджерах. Заявление опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона.

«Управление Роспотребнадзора по Тюменской области опровергло слухи о якобы готовящейся биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры. Подобные сведения, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности. Такие сообщения — фейк», — заявили в инфоцентре властей.

Там добавили, что специалисты постоянно проводят мониторинг безопасности питьевой воды. Граждан призывают быть бдительными и не вестись на провокации, доверяя только официальным источникам информации. Фейковые сообщения о готовящемся заражении воды «гуляют» по соцсетям с 2022 года.

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Власти Тюменской области опровергли слухи о готовящейся биологической диверсии и вспышке холеры. Фейковые сообщения рассылаются в социальных сетях и мессенджерах. Заявление опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области опровергло слухи о якобы готовящейся биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры. Подобные сведения, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности. Такие сообщения — фейк», — заявили в инфоцентре властей. Там добавили, что специалисты постоянно проводят мониторинг безопасности питьевой воды. Граждан призывают быть бдительными и не вестись на провокации, доверяя только официальным источникам информации. Фейковые сообщения о готовящемся заражении воды «гуляют» по соцсетям с 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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