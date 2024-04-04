В Тюменской области опровергли слухи о возможной биологической атаке

04 апреля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Специалисты следят за безопасностью воды, которую пьют тюменцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области опровергли слухи о готовящейся биологической диверсии и вспышке холеры. Фейковые сообщения рассылаются в социальных сетях и мессенджерах. Заявление опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области опровергло слухи о якобы готовящейся биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры. Подобные сведения, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности. Такие сообщения — фейк», — заявили в инфоцентре властей. Там добавили, что специалисты постоянно проводят мониторинг безопасности питьевой воды. Граждан призывают быть бдительными и не вестись на провокации, доверяя только официальным источникам информации. Фейковые сообщения о готовящемся заражении воды «гуляют» по соцсетям с 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюменской области опровергли слухи о готовящейся биологической диверсии и вспышке холеры. Фейковые сообщения рассылаются в социальных сетях и мессенджерах. Заявление опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области опровергло слухи о якобы готовящейся биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры. Подобные сведения, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности. Такие сообщения — фейк», — заявили в инфоцентре властей. Там добавили, что специалисты постоянно проводят мониторинг безопасности питьевой воды. Граждан призывают быть бдительными и не вестись на провокации, доверяя только официальным источникам информации. Фейковые сообщения о готовящемся заражении воды «гуляют» по соцсетям с 2022 года.