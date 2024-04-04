В ХМАО бизнесмен обманул мэрию на 2,4 млн рублей на уборке снега

05 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Бизнесмен заключил контракт на уборку снега, но не стал выполнять свои обязанности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Леуши Кондинского района (ХМАО) предприниматель обманул мэрию на 2,4 миллиона рублей, заключив контракт на содержание дорог и уборку снега и не выполнив свои обязанности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета округа. «Работы были оплачены индивидуальному предпринимателю, при этом, в части уборки снега, данные работы фактически выполнялись за счет сил и средств МКУ „Административно-хозяйственная служба“, а в части вывоза снега и летнего содержания не выполнялись вообще», — рассказали агентству в ведомстве. Ущерб администрации сельского поселения составил свыше 2,4 миллиона рублей. В прокуратуре ХМАО рассказали, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Ход расследования контролируется надзорным ведомством. Ранее URA.RU писало, что директор ЧОП обманула мэрию из ХМАО на миллион рублей. Ей грозит ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Леуши Кондинского района (ХМАО) предприниматель обманул мэрию на 2,4 миллиона рублей, заключив контракт на содержание дорог и уборку снега и не выполнив свои обязанности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета округа. «Работы были оплачены индивидуальному предпринимателю, при этом, в части уборки снега, данные работы фактически выполнялись за счет сил и средств МКУ „Административно-хозяйственная служба“, а в части вывоза снега и летнего содержания не выполнялись вообще», — рассказали агентству в ведомстве. Ущерб администрации сельского поселения составил свыше 2,4 миллиона рублей. В прокуратуре ХМАО рассказали, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Ход расследования контролируется надзорным ведомством. Ранее URA.RU писало, что директор ЧОП обманула мэрию из ХМАО на миллион рублей. Ей грозит ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество».